https://ria.ru/20250325/ssha-2007260993.html
США будут содействовать расширению доступа России к платежным системам
США будут содействовать расширению доступа России к платежным системам - РИА Новости, 25.03.2025
США будут содействовать расширению доступа России к платежным системам
Соединённые Штаты намерены содействовать расширению доступа России к портам и платёжным системам для поставок сельскохозяйственной продукции и удобрений,... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T18:00:00+03:00
2025-03-25T18:00:00+03:00
2025-03-25T18:10:00+03:00
сша
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728016491_0:98:3078:1829_1920x0_80_0_0_29480d392803c6b52c73d8de79e14b12.jpg
ВАШИНГТОН, 25 мар – РИА Новости. Соединённые Штаты намерены содействовать расширению доступа России к портам и платёжным системам для поставок сельскохозяйственной продукции и удобрений, говорится в обнародованном во вторник заявлении Белого дома по итогам состоявшихся переговоров американской и украинской делегаций в Эр-Рияде.“США окажут содействие в восстановлении доступа России к мировому рынку сельхозпродукции и удобрений, снижении стоимости морского страхования и расширении доступа к портам и платёжным системам для проведения таких операций”, – отмечается в документе.
https://ria.ru/20250325/ssha-2007259133.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728016491_254:0:2985:2048_1920x0_80_0_0_3349eb858232b2b00b8f0b2cff484b9d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, в мире
США будут содействовать расширению доступа России к платежным системам
США намерены содействовать расширению доступа РФ к портам и платежным системам