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США будут содействовать расширению доступа России к платежным системам - РИА Новости, 25.03.2025
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18:00 25.03.2025 (обновлено: 18:10 25.03.2025)
https://ria.ru/20250325/ssha-2007260993.html
США будут содействовать расширению доступа России к платежным системам
США будут содействовать расширению доступа России к платежным системам - РИА Новости, 25.03.2025
США будут содействовать расширению доступа России к платежным системам
Соединённые Штаты намерены содействовать расширению доступа России к портам и платёжным системам для поставок сельскохозяйственной продукции и удобрений,... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T18:00:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 25 мар – РИА Новости. Соединённые Штаты намерены содействовать расширению доступа России к портам и платёжным системам для поставок сельскохозяйственной продукции и удобрений, говорится в обнародованном во вторник заявлении Белого дома по итогам состоявшихся переговоров американской и украинской делегаций в Эр-Рияде.“США окажут содействие в восстановлении доступа России к мировому рынку сельхозпродукции и удобрений, снижении стоимости морского страхования и расширении доступа к портам и платёжным системам для проведения таких операций”, – отмечается в документе.
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сша, россия, в мире
США, Россия, В мире
США будут содействовать расширению доступа России к платежным системам

США намерены содействовать расширению доступа РФ к портам и платежным системам

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и США
Государственные флаги России и США - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Государственные флаги России и США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 мар – РИА Новости. Соединённые Штаты намерены содействовать расширению доступа России к портам и платёжным системам для поставок сельскохозяйственной продукции и удобрений, говорится в обнародованном во вторник заявлении Белого дома по итогам состоявшихся переговоров американской и украинской делегаций в Эр-Рияде.
“США окажут содействие в восстановлении доступа России к мировому рынку сельхозпродукции и удобрений, снижении стоимости морского страхования и расширении доступа к портам и платёжным системам для проведения таких операций”, – отмечается в документе.
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