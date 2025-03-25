https://ria.ru/20250325/ssha-2007260993.html

США будут содействовать расширению доступа России к платежным системам

США будут содействовать расширению доступа России к платежным системам - РИА Новости, 25.03.2025

США будут содействовать расширению доступа России к платежным системам

Соединённые Штаты намерены содействовать расширению доступа России к портам и платёжным системам для поставок сельскохозяйственной продукции и удобрений,... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T18:00:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 25 мар – РИА Новости. Соединённые Штаты намерены содействовать расширению доступа России к портам и платёжным системам для поставок сельскохозяйственной продукции и удобрений, говорится в обнародованном во вторник заявлении Белого дома по итогам состоявшихся переговоров американской и украинской делегаций в Эр-Рияде.“США окажут содействие в восстановлении доступа России к мировому рынку сельхозпродукции и удобрений, снижении стоимости морского страхования и расширении доступа к портам и платёжным системам для проведения таких операций”, – отмечается в документе.

https://ria.ru/20250325/ssha-2007259133.html

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