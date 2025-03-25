https://ria.ru/20250325/ssha-2007259133.html

Эксперт рассказал, как США могли бы надавить на Киев

Эксперт рассказал, как США могли бы надавить на Киев - РИА Новости, 25.03.2025

Эксперт рассказал, как США могли бы надавить на Киев

США могли бы надавить на Киев ограничением военной помощи и предоставления разведданных для возобновления и безопасности новой версии черноморской инициативы,... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T17:56:00+03:00

2025-03-25T17:56:00+03:00

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. США могли бы надавить на Киев ограничением военной помощи и предоставления разведданных для возобновления и безопасности новой версии черноморской инициативы, заявил научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) факультета мировой экономики и мировой политики НИУ-ВШЭ Дмитрий Суслов.Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва выступает за возобновление черноморской инициативы в более приемлемой для всех форме, эта тема в качестве приоритета обсуждалась в Эр-Рияде."Главные условия, которые обозначил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, заключаются в том, что Соединённые Штаты должны дать недвусмысленные указания киевскому режиму выполнять сделку, ни в коем случае её не нарушать и в случае неповиновения снова ограничивать Украине предоставление военной помощи и разведданных", - высказал мнение РИА Новости Суслов.Главным минусом предыдущей версии зерновой сделки было отсутствие каких-либо мер принуждения в отношении киевского режима, что давало ему зеленый свет на нарушения, заявил эксперт. Суслов также подчеркнул, что если Соединённые Штаты примут новые условия и навяжут их Киеву, то тогда частичное перемирие заработает, и оно может позиционироваться администрацией президента США Дональда Трампа как шаг в направлении общего мирного урегулирования конфликта."Давление США на Киев покажет готовность или неготовность Трампа договариваться о подобных рестриктивных мерах. Это очень важный индикатор того, насколько администрация президента Америки заинтересована в реальном урегулировании, о котором она постоянно говорит. А для России будет важно посмотреть, насколько договороспособен киевский режим в условиях давления", сообщил Суслов."Гарантиями возобновления зерновой сделки должно стать осуществление жёсткого режима мониторинга со стороны Соединённых Штатов, ненападение Украины на военные и гражданские суда в акватории Черного моря и меры наказания для Киева за невыполнение условий сделки", - заключил эксперт.Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля 2023 года. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не исполняли свои обязательства.

https://ria.ru/20250325/umerov-2007269693.html

https://ria.ru/20250325/ukraina-2007284117.html

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сша, россия, киев, сергей лавров, дональд трамп, владимир путин, оон, в мире