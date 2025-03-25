Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал, как США могли бы надавить на Киев - РИА Новости, 25.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:56 25.03.2025 (обновлено: 20:53 25.03.2025)
https://ria.ru/20250325/ssha-2007259133.html
Эксперт рассказал, как США могли бы надавить на Киев
Эксперт рассказал, как США могли бы надавить на Киев - РИА Новости, 25.03.2025
Эксперт рассказал, как США могли бы надавить на Киев
США могли бы надавить на Киев ограничением военной помощи и предоставления разведданных для возобновления и безопасности новой версии черноморской инициативы,... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T17:56:00+03:00
2025-03-25T20:53:00+03:00
сша
россия
киев
сергей лавров
дональд трамп
владимир путин
оон
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001752844_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_96887193fbf8111e92a3e302b37b8f4a.jpg
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. США могли бы надавить на Киев ограничением военной помощи и предоставления разведданных для возобновления и безопасности новой версии черноморской инициативы, заявил научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) факультета мировой экономики и мировой политики НИУ-ВШЭ Дмитрий Суслов.Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва выступает за возобновление черноморской инициативы в более приемлемой для всех форме, эта тема в качестве приоритета обсуждалась в Эр-Рияде."Главные условия, которые обозначил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, заключаются в том, что Соединённые Штаты должны дать недвусмысленные указания киевскому режиму выполнять сделку, ни в коем случае её не нарушать и в случае неповиновения снова ограничивать Украине предоставление военной помощи и разведданных", - высказал мнение РИА Новости Суслов.Главным минусом предыдущей версии зерновой сделки было отсутствие каких-либо мер принуждения в отношении киевского режима, что давало ему зеленый свет на нарушения, заявил эксперт. Суслов также подчеркнул, что если Соединённые Штаты примут новые условия и навяжут их Киеву, то тогда частичное перемирие заработает, и оно может позиционироваться администрацией президента США Дональда Трампа как шаг в направлении общего мирного урегулирования конфликта."Давление США на Киев покажет готовность или неготовность Трампа договариваться о подобных рестриктивных мерах. Это очень важный индикатор того, насколько администрация президента Америки заинтересована в реальном урегулировании, о котором она постоянно говорит. А для России будет важно посмотреть, насколько договороспособен киевский режим в условиях давления", сообщил Суслов."Гарантиями возобновления зерновой сделки должно стать осуществление жёсткого режима мониторинга со стороны Соединённых Штатов, ненападение Украины на военные и гражданские суда в акватории Черного моря и меры наказания для Киева за невыполнение условий сделки", - заключил эксперт.Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля 2023 года. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не исполняли свои обязательства.
https://ria.ru/20250325/umerov-2007269693.html
https://ria.ru/20250325/ukraina-2007284117.html
сша
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001752844_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_5514862d63c0c6fffabe34e91dc54d05.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, россия, киев, сергей лавров, дональд трамп, владимир путин, оон, в мире
США, Россия, Киев, Сергей Лавров, Дональд Трамп, Владимир Путин, ООН, В мире
Эксперт рассказал, как США могли бы надавить на Киев

Суслов: США могли бы надавить на Украину ограничением военной помощи

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Капитолий в Вашингтоне
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Вид на Капитолий в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. США могли бы надавить на Киев ограничением военной помощи и предоставления разведданных для возобновления и безопасности новой версии черноморской инициативы, заявил научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) факультета мировой экономики и мировой политики НИУ-ВШЭ Дмитрий Суслов.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва выступает за возобновление черноморской инициативы в более приемлемой для всех форме, эта тема в качестве приоритета обсуждалась в Эр-Рияде.
Министр обороны Украины Рустем Умеров - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
Глава делегации Украины в Эр-Рияде раскрыл детали встречи с США
Вчера, 18:24
"Главные условия, которые обозначил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, заключаются в том, что Соединённые Штаты должны дать недвусмысленные указания киевскому режиму выполнять сделку, ни в коем случае её не нарушать и в случае неповиновения снова ограничивать Украине предоставление военной помощи и разведданных", - высказал мнение РИА Новости Суслов.
Главным минусом предыдущей версии зерновой сделки было отсутствие каких-либо мер принуждения в отношении киевского режима, что давало ему зеленый свет на нарушения, заявил эксперт. Суслов также подчеркнул, что если Соединённые Штаты примут новые условия и навяжут их Киеву, то тогда частичное перемирие заработает, и оно может позиционироваться администрацией президента США Дональда Трампа как шаг в направлении общего мирного урегулирования конфликта.
"Давление США на Киев покажет готовность или неготовность Трампа договариваться о подобных рестриктивных мерах. Это очень важный индикатор того, насколько администрация президента Америки заинтересована в реальном урегулировании, о котором она постоянно говорит. А для России будет важно посмотреть, насколько договороспособен киевский режим в условиях давления", сообщил Суслов.
"Гарантиями возобновления зерновой сделки должно стать осуществление жёсткого режима мониторинга со стороны Соединённых Штатов, ненападение Украины на военные и гражданские суда в акватории Черного моря и меры наказания для Киева за невыполнение условий сделки", - заключил эксперт.
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля 2023 года. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не исполняли свои обязательства.
Флаги Украины и США - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
Украина и США приветствуют привлечение третьих стран для переговоров
Вчера, 19:19
 
СШАРоссияКиевСергей ЛавровДональд ТрампВладимир ПутинООНВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала