Эксперт рассказал, как США могли бы надавить на Киев
Суслов: США могли бы надавить на Украину ограничением военной помощи
Вид на Капитолий в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. США могли бы надавить на Киев ограничением военной помощи и предоставления разведданных для возобновления и безопасности новой версии черноморской инициативы, заявил научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) факультета мировой экономики и мировой политики НИУ-ВШЭ Дмитрий Суслов.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва выступает за возобновление черноморской инициативы в более приемлемой для всех форме, эта тема в качестве приоритета обсуждалась в Эр-Рияде.
"Главные условия, которые обозначил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, заключаются в том, что Соединённые Штаты должны дать недвусмысленные указания киевскому режиму выполнять сделку, ни в коем случае её не нарушать и в случае неповиновения снова ограничивать Украине предоставление военной помощи и разведданных", - высказал мнение РИА Новости Суслов.
Главным минусом предыдущей версии зерновой сделки было отсутствие каких-либо мер принуждения в отношении киевского режима, что давало ему зеленый свет на нарушения, заявил эксперт. Суслов также подчеркнул, что если Соединённые Штаты примут новые условия и навяжут их Киеву, то тогда частичное перемирие заработает, и оно может позиционироваться администрацией президента США Дональда Трампа как шаг в направлении общего мирного урегулирования конфликта.
"Давление США на Киев покажет готовность или неготовность Трампа договариваться о подобных рестриктивных мерах. Это очень важный индикатор того, насколько администрация президента Америки заинтересована в реальном урегулировании, о котором она постоянно говорит. А для России будет важно посмотреть, насколько договороспособен киевский режим в условиях давления", сообщил Суслов.
"Гарантиями возобновления зерновой сделки должно стать осуществление жёсткого режима мониторинга со стороны Соединённых Штатов, ненападение Украины на военные и гражданские суда в акватории Черного моря и меры наказания для Киева за невыполнение условий сделки", - заключил эксперт.
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля 2023 года. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не исполняли свои обязательства.