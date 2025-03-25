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Российские военные освободили Малые Щербаки в Запорожской области - РИА Новости, 25.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
15:14 25.03.2025 (обновлено: 15:42 25.03.2025)
https://ria.ru/20250325/sptsoperatsiya-2007204778.html
Российские военные освободили Малые Щербаки в Запорожской области
Российские военные освободили Малые Щербаки в Запорожской области - РИА Новости, 25.03.2025
Российские военные освободили Малые Щербаки в Запорожской области
Российские подразделения группировки "Днепр" освободили населенный пункт Малые Щербаки в Запорожье, уничтожены до 70 военных Украины, два бронетранспортера М113 РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T15:14:00+03:00
2025-03-25T15:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
запорожье
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" освободили населенный пункт Малые Щербаки в Запорожье, уничтожены до 70 военных Украины, два бронетранспортера М113 производства США, два автомобиля и три артиллерийских орудия, сообщило во вторник Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Малые Щербаки Запорожской области. Нанесли поражение формированиям механизированной бригады, двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Приднепровское, Садовое, Берислав, Антоновка Херсонской области, Новоданиловка и Новопокровка Запорожской области. Уничтожены свыше 70 военнослужащих, два бронетранспортера М113 производства США, два автомобиля и три артиллерийских орудия",- говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
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запорожская область, россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), запорожье, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Запорожье, Вооруженные силы Украины
Российские военные освободили Малые Щербаки в Запорожской области

МО РФ: бойцы "Днепра" освободили Малые Щербаки в Запорожской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" освободили населенный пункт Малые Щербаки в Запорожье, уничтожены до 70 военных Украины, два бронетранспортера М113 производства США, два автомобиля и три артиллерийских орудия, сообщило во вторник Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Днепр" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Малые Щербаки Запорожской области. Нанесли поражение формированиям механизированной бригады, двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Приднепровское, Садовое, Берислав, Антоновка Херсонской области, Новоданиловка и Новопокровка Запорожской области. Уничтожены свыше 70 военнослужащих, два бронетранспортера М113 производства США, два автомобиля и три артиллерийских орудия",- говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Днепр" освободили Малые Щербаки в Запорожской области
Подразделения группировки войск Днепр освободили Малые Щербаки в Запорожской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Днепр" освободили Малые Щербаки в Запорожской области
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьРоссияБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)ЗапорожьеВооруженные силы Украины
 
 
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