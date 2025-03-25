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Российские военные освободили Малые Щербаки в Запорожской области

Российские военные освободили Малые Щербаки в Запорожской области - РИА Новости, 25.03.2025

Российские военные освободили Малые Щербаки в Запорожской области

Российские подразделения группировки "Днепр" освободили населенный пункт Малые Щербаки в Запорожье, уничтожены до 70 военных Украины, два бронетранспортера М113 РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T15:14:00+03:00

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специальная военная операция на украине

запорожская область

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" освободили населенный пункт Малые Щербаки в Запорожье, уничтожены до 70 военных Украины, два бронетранспортера М113 производства США, два автомобиля и три артиллерийских орудия, сообщило во вторник Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Малые Щербаки Запорожской области. Нанесли поражение формированиям механизированной бригады, двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Приднепровское, Садовое, Берислав, Антоновка Херсонской области, Новоданиловка и Новопокровка Запорожской области. Уничтожены свыше 70 военнослужащих, два бронетранспортера М113 производства США, два автомобиля и три артиллерийских орудия",- говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

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Ольга Фомченкова

запорожская область, россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), запорожье, вооруженные силы украины