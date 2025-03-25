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ВСУ потеряли свыше 140 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки
ВСУ потеряли свыше 140 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки - РИА Новости, 25.03.2025
ВСУ потеряли свыше 140 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки
Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, украинские войска потеряли за сутки более 140 военнослужащих, три... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T15:18:00+03:00
2025-03-25T15:18:00+03:00
2025-03-25T15:42:00+03:00
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, украинские войска потеряли за сутки более 140 военнослужащих, три бронемашины, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Веселое, Разлив, Вольное Поле и Новополь Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, ВСУ потеряли свыше 140 военнослужащих, три боевые бронированные машины и три автомобиля, уничтожены три орудия полевой артиллерии, включая 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку Caesar производства Франции и склад боеприпасов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
ВСУ потеряли свыше 140 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки
ВСУ потеряли 140 боевиков и установку Caesar в зоне действий "Востока" за сутки