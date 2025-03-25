https://ria.ru/20250325/spetsoperatsiya-2007206205.html

ВСУ потеряли свыше 140 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки

ВСУ потеряли свыше 140 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки - РИА Новости, 25.03.2025

ВСУ потеряли свыше 140 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки

Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, украинские войска потеряли за сутки более 140 военнослужащих, три... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T15:18:00+03:00

2025-03-25T15:18:00+03:00

2025-03-25T15:42:00+03:00

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, украинские войска потеряли за сутки более 140 военнослужащих, три бронемашины, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Веселое, Разлив, Вольное Поле и Новополь Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, ВСУ потеряли свыше 140 военнослужащих, три боевые бронированные машины и три автомобиля, уничтожены три орудия полевой артиллерии, включая 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку Caesar производства Франции и склад боеприпасов.

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Ольга Фомченкова

россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность