https://ria.ru/20250325/spetsoperatsiya-2007190470.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 25.03.2025

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 25.03.2025

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 25.03.2025

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T17:56:00+03:00

2025-03-25T17:56:00+03:00

2025-03-25T17:58:00+03:00

инфографика

спецоперация

россия

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

херсонская область

вооруженные силы рф

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны и администраций новых регионов на 25 марта 2025 годаЗа прошедшие сутки российские подразделения освободили населенные пункты Мирное в ДНР и Малые Щербаки в Запорожской области. Кроме того, поразили 148 районов скопления живой силы и техники противника, а также объекты инфраструктуры военных аэродромов, пункты управления беспилотными летательными аппаратами, склады боеприпасов и ремонтно-восстановительной базы ВСУ. Средства ПВО сбили 92 дрона и управляемую авиационную бомбу JDAM.Параллельно группировка войск "Север" продолжала операцию по уничтожению формирований ВСУ в Курской области. Отражены три контратаки противника. Украинская армия потеряла на этом направлении более 260 военнослужащих.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 659 самолетов, 283 вертолета, 48 404 беспилотника, 601 зенитный ракетный комплекс, 22 490 танков и других бронемашин, 1531 реактивную систему залпового огня, 22 961 орудие полевой артиллерии и минометов, 33 347 единиц автомобильной техники.

россия

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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