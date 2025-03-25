https://ria.ru/20250325/sozvezdie-2007218823.html

В подмосковном центре "Созвездие" откроют стационар и три новых корпуса

В подмосковном центре "Созвездие" откроют стационар и три новых корпуса - РИА Новости, 25.03.2025

В подмосковном центре "Созвездие" откроют стационар и три новых корпуса

В образовательном центре "Созвездие" Московской области откроют стационар и три новых корпуса, а дети ветеранов специальной военной операции смогут в учреждении РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T15:55:00+03:00

2025-03-25T15:55:00+03:00

2025-03-25T15:55:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. В образовательном центре "Созвездие" Московской области откроют стационар и три новых корпуса, а дети ветеранов специальной военной операции смогут в учреждении проходить адаптацию, сообщает пресс-служба правительства региона. "Созвездие" — это центр, где реализуются разнообразные инновационные методы для обучения, воспитания, коррекции и реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья. Он создан в соответствии с задачами национального проекта "Молодежь и дети". Здесь помогают взрослым и детям в возрасте от 0 до 23 лет с задержкой в развитии интеллекта и психики, слуха и зрения, речи, опорно-двигательного аппарата, а также с детским церебральным параличом (ДЦП), аутизмом. Кроме общеобразовательной программы, у них есть возможность приобрести специальность. Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил центр, где поблагодарил руководителя и педагогов. Он надеется, что около двух тысяч воспитанников будут востребованы в обществе. По его мнению, самое главное в учреждении то, что матери могут находиться там вместе со своими детьми. "Наша задача – развивать центр. Мы обязательно рассмотрим предложение о расширении, в том числе об оборудовании здесь стационара. "Созвездие" работает с 2005-го, каждый год сюда приходит все большее количество ребят, которым нужна помощь, лечение, профессиональные навыки. Это очень сложная, специфическая работа, и мы видим заметный результат. Поэтому еще раз хочу сказать спасибо всем, кто работает в центре, а воспитанникам пожелать успехов", — указал Воробьев, слова которого приводит пресс-служба. На базе "Созвездия" разработан и реализуется проект "Андрюшка" – это программа комплексного психолого-медико-социального сопровождения и медицинской реабилитации детей-инвалидов из ДНР и ЛНР. В прошлом году он получил диплом II степени на Всероссийской муниципальной премии "Служение" в рамках Форума "Малая Родина – Сила России", который проводится по инициативе президента России Владимира Путина. К проекту сейчас подключился Фонд "Защитники Отечества", что позволит оказывать в центре помощь и детям ветеранов СВО.

https://ria.ru/20250325/xray-2007214090.html

https://ria.ru/20250325/podmoskove-2007198959.html

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московская область (подмосковье), андрей воробьев