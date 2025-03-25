https://ria.ru/20250325/sotspodderzhka-2007154556.html
Бабушкина: свердловские молодые мамы смогут рассчитывать на соцподдержку
Бабушкина: свердловские молодые мамы смогут рассчитывать на соцподдержку - РИА Новости, 25.03.2025
Бабушкина: свердловские молодые мамы смогут рассчитывать на соцподдержку
Жительницы Свердловской области, впервые ставшие матерями до 23 лет, смогут получить единовременные выплаты и другие меры соцподдержки, решение приняли депутаты РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T12:15:00+03:00
2025-03-25T12:15:00+03:00
2025-03-25T12:15:00+03:00
свердловская область
людмила бабушкина
евгений куйвашев
поддержка
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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Жительницы Свердловской области, впервые ставшие матерями до 23 лет, смогут получить единовременные выплаты и другие меры соцподдержки, решение приняли депутаты Законодательного Собрания, отмечает пресс-служба облпарламента. Изменения в областной закон "О защите прав ребенка" приняты на заседании под председательством спикера Заксобрания Людмилы Бабушкиной во вторник. Она отметила, что закон инициировал губернатор Евгений Куйвашев. Так, меры поддержки коснутся матерей до 23 лет, родивших ребенка с 1 января 2025 года. "В этом случае им выплачивается 50 тысяч рублей на приобретение необходимых вещей для ребенка, 15 тысяч рублей выплачивается за коммунальные услуги и оплату жилья, если родители обучаются и у них нет жилья в собственности. Ну и, конечно, если мать проживает в Свердловской области. Обратиться за выплатами можно в течение шести месяцев со дня рождения ребенка. И ещё есть возможность получения компенсации за ипотеку до 500 тысяч рублей. Здесь можно получить выплату до исполнения женщине 29 лет. Вот такие замечательные плюсы предоставляются", – приводит пресс-служба слова Бабушкиной. Меры поддержки будут предоставляться в виде электронного сертификата. Чтобы воспользоваться сертификатом, женщине необходимо обратиться в управление соцполитики по месту жительства и указать номер банковской карты – Единой социальной карты. Заявление можно подать лично, по почте, либо через МФЦ или на портале "Госуслуги". В пресс-службе отметили, что социальные выплаты будут предоставляться при условии, что женщина – гражданка России и постоянно проживает в Свердловской области.
https://ria.ru/20250324/zso-2006970381.html
https://ria.ru/20250321/babushkina-2006567679.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
людмила бабушкина , евгений куйвашев, поддержка
Свердловская область , Людмила Бабушкина , Евгений Куйвашев, поддержка
Бабушкина: свердловские молодые мамы смогут рассчитывать на соцподдержку
Бабушкина: свердловские молодые мамы смогут получить единовременные выплаты
МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Жительницы Свердловской области, впервые ставшие матерями до 23 лет, смогут получить единовременные выплаты и другие меры соцподдержки, решение приняли депутаты Законодательного Собрания, отмечает пресс-служба облпарламента.
Изменения в областной закон "О защите прав ребенка" приняты на заседании под председательством спикера Заксобрания Людмилы Бабушкиной
во вторник. Она отметила, что закон инициировал губернатор Евгений Куйвашев
. Так, меры поддержки коснутся матерей до 23 лет, родивших ребенка с 1 января 2025 года.
"В этом случае им выплачивается 50 тысяч рублей на приобретение необходимых вещей для ребенка, 15 тысяч рублей выплачивается за коммунальные услуги и оплату жилья, если родители обучаются и у них нет жилья в собственности. Ну и, конечно, если мать проживает в Свердловской области. Обратиться за выплатами можно в течение шести месяцев со дня рождения ребенка. И ещё есть возможность получения компенсации за ипотеку до 500 тысяч рублей. Здесь можно получить выплату до исполнения женщине 29 лет. Вот такие замечательные плюсы предоставляются", – приводит пресс-служба слова Бабушкиной.
Меры поддержки будут предоставляться в виде электронного сертификата. Чтобы воспользоваться сертификатом, женщине необходимо обратиться в управление соцполитики по месту жительства и указать номер банковской карты – Единой социальной карты. Заявление можно подать лично, по почте, либо через МФЦ или на портале "Госуслуги".
В пресс-службе отметили, что социальные выплаты будут предоставляться при условии, что женщина – гражданка России и постоянно проживает в Свердловской области.