Рейтинг@Mail.ru
Бабушкина: свердловские молодые мамы смогут рассчитывать на соцподдержку - РИА Новости, 25.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Свердловская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Свердловская область
 
12:15 25.03.2025
https://ria.ru/20250325/sotspodderzhka-2007154556.html
Бабушкина: свердловские молодые мамы смогут рассчитывать на соцподдержку
Бабушкина: свердловские молодые мамы смогут рассчитывать на соцподдержку - РИА Новости, 25.03.2025
Бабушкина: свердловские молодые мамы смогут рассчитывать на соцподдержку
Жительницы Свердловской области, впервые ставшие матерями до 23 лет, смогут получить единовременные выплаты и другие меры соцподдержки, решение приняли депутаты РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T12:15:00+03:00
2025-03-25T12:15:00+03:00
свердловская область
людмила бабушкина
евгений куйвашев
поддержка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582656872_0:0:3249:1828_1920x0_80_0_0_670c07664126dfea451ee54d98c97fa5.jpg
МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Жительницы Свердловской области, впервые ставшие матерями до 23 лет, смогут получить единовременные выплаты и другие меры соцподдержки, решение приняли депутаты Законодательного Собрания, отмечает пресс-служба облпарламента. Изменения в областной закон "О защите прав ребенка" приняты на заседании под председательством спикера Заксобрания Людмилы Бабушкиной во вторник. Она отметила, что закон инициировал губернатор Евгений Куйвашев. Так, меры поддержки коснутся матерей до 23 лет, родивших ребенка с 1 января 2025 года. "В этом случае им выплачивается 50 тысяч рублей на приобретение необходимых вещей для ребенка, 15 тысяч рублей выплачивается за коммунальные услуги и оплату жилья, если родители обучаются и у них нет жилья в собственности. Ну и, конечно, если мать проживает в Свердловской области. Обратиться за выплатами можно в течение шести месяцев со дня рождения ребенка. И ещё есть возможность получения компенсации за ипотеку до 500 тысяч рублей. Здесь можно получить выплату до исполнения женщине 29 лет. Вот такие замечательные плюсы предоставляются", – приводит пресс-служба слова Бабушкиной. Меры поддержки будут предоставляться в виде электронного сертификата. Чтобы воспользоваться сертификатом, женщине необходимо обратиться в управление соцполитики по месту жительства и указать номер банковской карты – Единой социальной карты. Заявление можно подать лично, по почте, либо через МФЦ или на портале "Госуслуги". В пресс-службе отметили, что социальные выплаты будут предоставляться при условии, что женщина – гражданка России и постоянно проживает в Свердловской области.
https://ria.ru/20250324/zso-2006970381.html
https://ria.ru/20250321/babushkina-2006567679.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582656872_441:0:3132:2018_1920x0_80_0_0_8b0afb9ba7e41520bdb86ff4c362730b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
людмила бабушкина , евгений куйвашев, поддержка
Свердловская область , Людмила Бабушкина , Евгений Куйвашев, поддержка
Бабушкина: свердловские молодые мамы смогут рассчитывать на соцподдержку

Бабушкина: свердловские молодые мамы смогут получить единовременные выплаты

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЖенщина с детской коляской гуляет в сквере
Женщина с детской коляской гуляет в сквере - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Женщина с детской коляской гуляет в сквере
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Жительницы Свердловской области, впервые ставшие матерями до 23 лет, смогут получить единовременные выплаты и другие меры соцподдержки, решение приняли депутаты Законодательного Собрания, отмечает пресс-служба облпарламента.
Изменения в областной закон "О защите прав ребенка" приняты на заседании под председательством спикера Заксобрания Людмилы Бабушкиной во вторник. Она отметила, что закон инициировал губернатор Евгений Куйвашев. Так, меры поддержки коснутся матерей до 23 лет, родивших ребенка с 1 января 2025 года.
Екатеринбург - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
В свердловском ЗСО обсудили доступность городского транспорта для инвалидов
Вчера, 15:01
"В этом случае им выплачивается 50 тысяч рублей на приобретение необходимых вещей для ребенка, 15 тысяч рублей выплачивается за коммунальные услуги и оплату жилья, если родители обучаются и у них нет жилья в собственности. Ну и, конечно, если мать проживает в Свердловской области. Обратиться за выплатами можно в течение шести месяцев со дня рождения ребенка. И ещё есть возможность получения компенсации за ипотеку до 500 тысяч рублей. Здесь можно получить выплату до исполнения женщине 29 лет. Вот такие замечательные плюсы предоставляются", – приводит пресс-служба слова Бабушкиной.
Меры поддержки будут предоставляться в виде электронного сертификата. Чтобы воспользоваться сертификатом, женщине необходимо обратиться в управление соцполитики по месту жительства и указать номер банковской карты – Единой социальной карты. Заявление можно подать лично, по почте, либо через МФЦ или на портале "Госуслуги".
В пресс-службе отметили, что социальные выплаты будут предоставляться при условии, что женщина – гражданка России и постоянно проживает в Свердловской области.
Председатель законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкин - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
Бабушкина: в Заксобрании обсудили помощь больным редкими заболеваниями
21 марта, 18:55
 
Свердловская областьЛюдмила БабушкинаЕвгений Куйвашевподдержка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала