https://ria.ru/20250325/sotrudnichestvo-2007310441.html

МЧС и "Россети" обсудили сотрудничество по предотвращению ЧС

МЧС и "Россети" обсудили сотрудничество по предотвращению ЧС - РИА Новости, 25.03.2025

МЧС и "Россети" обсудили сотрудничество по предотвращению ЧС

Глава МЧС России Александр Куренков и генеральный директор ПАО "Россети" Андрей Рюмин на рабочей встрече в Москве обсудили меры, направленные на предупреждение... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T22:12:00+03:00

2025-03-25T22:12:00+03:00

2025-03-25T22:12:00+03:00

россия

александр куренков (мчс)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россети

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Глава МЧС России Александр Куренков и генеральный директор ПАО "Россети" Андрей Рюмин на рабочей встрече в Москве обсудили меры, направленные на предупреждение чрезвычайных ситуаций в сетевом комплексе, сообщают пресс-службы министерства и энергокомпании. На встрече также рассматривались задачи на предстоящие паводковый и пожароопасный периоды. "Спасатели с энергетиками регулярно отрабатывают алгоритмы взаимодействия при условных нештатных ситуациях, в том числе ваши специалисты принимали участие во всероссийских командно-штабных учениях на прошлой неделе. Вводные по паводкам и пожарам были максимально приближены к реальности. Это позволило нам оценить слаженность действий, в том числе по вопросам восстановления электроснабжения населенных пунктов и объектов инфраструктуры", – отметил Куренков, его слова приводятся на официальном сайте МЧС. Как сообщил Рюмин, ежегодно "Россети" проводит более 150 совместных учений с МЧС России, ведет активную работу по совершенствованию инструментов информационного обмена, развивает взаимодействие по другим вопросам. "Без такого сотрудничества невозможно обеспечивать надежное электроснабжение потребителей, а при необходимости оперативно устранять последствия неблагоприятных погодных и стихийных явлений", – сказал Рюмин. С 2020 года проводится совместная работа по интеграции информационных систем МЧС России и группы "Россети". Например, актуальная информация о месторасположении и характеристиках энергообъектов передается в ведомство для мониторинга обстановки, принятия мер по снижению рисков воздействия лесных пожаров на сетевую инфраструктуру. Кроме того, в географическую систему группы "Россети" поступают данные космического мониторинга природных пожаров. В планах – получение и визуализация информации о паводковой обстановке и зонах подтопления (данный модуль системы "Атлас опасностей и рисков" МЧС России в настоящее время находится в разработке).

https://realty.ria.ru/20250318/rosseti-2005656985.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

россия, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россети