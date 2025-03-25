https://ria.ru/20250325/sk-2007262401.html

Экс-главе Серпухова предъявили обвинение в получении взяток

Экс-главе Серпухова предъявили обвинение в получении взяток - РИА Новости, 25.03.2025

Экс-главе Серпухова предъявили обвинение в получении взяток

Бывшему главе Серпухова предъявлено обвинение в получении взяток, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 24 мая, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T18:05:00+03:00

2025-03-25T18:05:00+03:00

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серпухов

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Бывшему главе Серпухова предъявлено обвинение в получении взяток, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 24 мая, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка СК России."Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главы городского округа Серпухов по факту получения им взяток в крупном и особо крупном размерах (пункты "а, в" части 5 статьи 290, часть 6 статьи 290 УК РФ). В настоящее время он задержан и ему предъявлено обвинение в совершении указанных преступлений", - говорится в сообщении.По данным следствия, с января по декабрь 2024 года, занимая должность главы городского округа Серпухов, обвиняемый получил взятки от двух предпринимателе (500 тысяч рублей и 9,3 миллиона рублей) за покровительство деятельности организаций, с которыми были заключены муниципальные контракты. Отмечается, что в первом случае контракт был связан с оказанием услуг по вывозу снега с объектов благоустройства городского округа, во втором – с выполнением работ по текущему ремонту по модернизации линий уличного освещения города.Подчеркивается, что по уголовному делу проведены допросы, обыски, очные ставки. В настоящее время экс-чиновник арестован до 24 мая 2025 года.

https://ria.ru/20250324/kaliningrad-2007027582.html

https://ria.ru/20250318/sud-2005750701.html

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серпухов, следственный комитет россии (ск рф), общество, россия