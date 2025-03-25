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Экс-главе Серпухова предъявили обвинение в получении взяток - РИА Новости, 25.03.2025
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18:05 25.03.2025 (обновлено: 18:10 25.03.2025)
https://ria.ru/20250325/sk-2007262401.html
Экс-главе Серпухова предъявили обвинение в получении взяток
Экс-главе Серпухова предъявили обвинение в получении взяток - РИА Новости, 25.03.2025
Экс-главе Серпухова предъявили обвинение в получении взяток
Бывшему главе Серпухова предъявлено обвинение в получении взяток, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 24 мая, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 25.03.2025
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серпухов
следственный комитет россии (ск рф)
общество
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Бывшему главе Серпухова предъявлено обвинение в получении взяток, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 24 мая, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка СК России."Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главы городского округа Серпухов по факту получения им взяток в крупном и особо крупном размерах (пункты "а, в" части 5 статьи 290, часть 6 статьи 290 УК РФ). В настоящее время он задержан и ему предъявлено обвинение в совершении указанных преступлений", - говорится в сообщении.По данным следствия, с января по декабрь 2024 года, занимая должность главы городского округа Серпухов, обвиняемый получил взятки от двух предпринимателе (500 тысяч рублей и 9,3 миллиона рублей) за покровительство деятельности организаций, с которыми были заключены муниципальные контракты. Отмечается, что в первом случае контракт был связан с оказанием услуг по вывозу снега с объектов благоустройства городского округа, во втором – с выполнением работ по текущему ремонту по модернизации линий уличного освещения города.Подчеркивается, что по уголовному делу проведены допросы, обыски, очные ставки. В настоящее время экс-чиновник арестован до 24 мая 2025 года.
https://ria.ru/20250324/kaliningrad-2007027582.html
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серпухов, следственный комитет россии (ск рф), общество, россия
Серпухов, Следственный комитет России (СК РФ), Общество, Россия
Экс-главе Серпухова предъявили обвинение в получении взяток

СК: экс-главе Серпухова предъявили обвинение в получении взяток, его арестовали

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
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Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Бывшему главе Серпухова предъявлено обвинение в получении взяток, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 24 мая, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка СК России.
"Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главы городского округа Серпухов по факту получения им взяток в крупном и особо крупном размерах (пункты "а, в" части 5 статьи 290, часть 6 статьи 290 УК РФ). В настоящее время он задержан и ему предъявлено обвинение в совершении указанных преступлений", - говорится в сообщении.
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По данным следствия, с января по декабрь 2024 года, занимая должность главы городского округа Серпухов, обвиняемый получил взятки от двух предпринимателе (500 тысяч рублей и 9,3 миллиона рублей) за покровительство деятельности организаций, с которыми были заключены муниципальные контракты. Отмечается, что в первом случае контракт был связан с оказанием услуг по вывозу снега с объектов благоустройства городского округа, во втором – с выполнением работ по текущему ремонту по модернизации линий уличного освещения города.
Подчеркивается, что по уголовному делу проведены допросы, обыски, очные ставки. В настоящее время экс-чиновник арестован до 24 мая 2025 года.
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