https://ria.ru/20250325/siriya-2007174011.html

В Сирии заявили об обстреле израильскими танками деревни на юге страны

В Сирии заявили об обстреле израильскими танками деревни на юге страны - РИА Новости, 25.03.2025

В Сирии заявили об обстреле израильскими танками деревни на юге страны

Танки израильской армии обстреляли деревню Куя на западе провинции Дераа на юге Сирии, пять человек погибли, пишет сирийская газета Al-Watan. РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T13:14:00+03:00

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БЕЙРУТ, 25 мар - РИА Новости. Танки израильской армии обстреляли деревню Куя на западе провинции Дераа на юге Сирии, пять человек погибли, пишет сирийская газета Al-Watan. "Количество жертв в результате израильского обстрела (танками) деревни Куя на западе Дераа возросло до пяти человек",- пишет издание. По данным газеты, обстрел и работа беспилотников в небе над поселением вызвали панику среди населения, в связи с чем наблюдается отток жителей вглубь сирийской территории.

https://ria.ru/20250325/izrail-2007093187.html

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Ольга Фомченкова

в мире, сирия, израиль