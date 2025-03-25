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В Сирии заявили об обстреле израильскими танками деревни на юге страны - РИА Новости, 25.03.2025
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13:14 25.03.2025
https://ria.ru/20250325/siriya-2007174011.html
В Сирии заявили об обстреле израильскими танками деревни на юге страны
В Сирии заявили об обстреле израильскими танками деревни на юге страны - РИА Новости, 25.03.2025
В Сирии заявили об обстреле израильскими танками деревни на юге страны
Танки израильской армии обстреляли деревню Куя на западе провинции Дераа на юге Сирии, пять человек погибли, пишет сирийская газета Al-Watan. РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T13:14:00+03:00
2025-03-25T13:14:00+03:00
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БЕЙРУТ, 25 мар - РИА Новости. Танки израильской армии обстреляли деревню Куя на западе провинции Дераа на юге Сирии, пять человек погибли, пишет сирийская газета Al-Watan. "Количество жертв в результате израильского обстрела (танками) деревни Куя на западе Дераа возросло до пяти человек",- пишет издание. По данным газеты, обстрел и работа беспилотников в небе над поселением вызвали панику среди населения, в связи с чем наблюдается отток жителей вглубь сирийской территории.
https://ria.ru/20250325/izrail-2007093187.html
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в мире, сирия, израиль
В мире, Сирия, Израиль
В Сирии заявили об обстреле израильскими танками деревни на юге страны

Al-Watan: пять человек погибли при израильском обстреле деревни Куя на юге Сирии

© AP Photo / Tsafrir AbayovТанк израильской армии
Танк израильской армии - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Танк израильской армии. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 25 мар - РИА Новости. Танки израильской армии обстреляли деревню Куя на западе провинции Дераа на юге Сирии, пять человек погибли, пишет сирийская газета Al-Watan.
"Количество жертв в результате израильского обстрела (танками) деревни Куя на западе Дераа возросло до пяти человек",- пишет издание.
По данным газеты, обстрел и работа беспилотников в небе над поселением вызвали панику среди населения, в связи с чем наблюдается отток жителей вглубь сирийской территории.
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