https://ria.ru/20250325/shakirova-2007236890.html

Шакирова поблагодарила Путина за сохранение балета в центре внимания

Шакирова поблагодарила Путина за сохранение балета в центре внимания - РИА Новости, 25.03.2025

Шакирова поблагодарила Путина за сохранение балета в центре внимания

Прима-балерина Мариинского театра Рената Шакирова выразила благодарность президенту РФ Владимиру Путину за то, что балет сегодня остается в России в центре... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T16:47:00+03:00

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культура

россия

владимир путин

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светлана захарова

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общество

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Прима-балерина Мариинского театра Рената Шакирова выразила благодарность президенту РФ Владимиру Путину за то, что балет сегодня остается в России в центре внимания. Шакирова получила премию президента РФ за сохранение и приумножение отечественного хореографического искусства, вклад в популяризацию русского искусства. "От всей души благодарю за эту важную награду и за то, что искусство балета продолжает оставаться в центре внимания нашей страны. Я горжусь быть частью великого театра великой страны", - сказала Шакирова. Особую благодарность она выразила художественному руководителю Большого и Мариинского театров Валерию Гергиеву, художественному руководителю балетной труппы Мариинского театра Адриану Фадееву и российской артистке балета Светлане Захаровой за выдвижение ее кандидатуры на получение премии. "Глубоко признательна моей альма-матер – Академии русского балета имени Вагановой", - добавила Шакирова.

https://ria.ru/20250107/putin-1992737534.html

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россия, владимир путин, валерий гергиев, светлана захарова, мариинский театр, общество