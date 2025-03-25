Рейтинг@Mail.ru
Шакирова поблагодарила Путина за сохранение балета в центре внимания - РИА Новости, 25.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
16:47 25.03.2025
https://ria.ru/20250325/shakirova-2007236890.html
Шакирова поблагодарила Путина за сохранение балета в центре внимания
Шакирова поблагодарила Путина за сохранение балета в центре внимания - РИА Новости, 25.03.2025
Шакирова поблагодарила Путина за сохранение балета в центре внимания
Прима-балерина Мариинского театра Рената Шакирова выразила благодарность президенту РФ Владимиру Путину за то, что балет сегодня остается в России в центре... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T16:47:00+03:00
2025-03-25T16:47:00+03:00
культура
россия
владимир путин
валерий гергиев
светлана захарова
мариинский театр
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/19/2007248803_0:0:2949:1659_1920x0_80_0_0_0388159112c4c251f811cff4e29e9aa1.jpg
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Прима-балерина Мариинского театра Рената Шакирова выразила благодарность президенту РФ Владимиру Путину за то, что балет сегодня остается в России в центре внимания. Шакирова получила премию президента РФ за сохранение и приумножение отечественного хореографического искусства, вклад в популяризацию русского искусства. "От всей души благодарю за эту важную награду и за то, что искусство балета продолжает оставаться в центре внимания нашей страны. Я горжусь быть частью великого театра великой страны", - сказала Шакирова. Особую благодарность она выразила художественному руководителю Большого и Мариинского театров Валерию Гергиеву, художественному руководителю балетной труппы Мариинского театра Адриану Фадееву и российской артистке балета Светлане Захаровой за выдвижение ее кандидатуры на получение премии. "Глубоко признательна моей альма-матер – Академии русского балета имени Вагановой", - добавила Шакирова.
https://ria.ru/20250107/putin-1992737534.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/19/2007248803_50:0:2779:2047_1920x0_80_0_0_bfeef87d6e11358aa7bdb74b8bb47eb6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, валерий гергиев, светлана захарова, мариинский театр, общество
Культура, Россия, Владимир Путин, Валерий Гергиев, Светлана Захарова, Мариинский театр, Общество
Шакирова поблагодарила Путина за сохранение балета в центре внимания

Балерина Шакирова поблагодарила Путина за сохранение балета в центре внимания

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и балерина Мариинского театра Рената Шакирова
Президент РФ Владимир Путин и балерина Мариинского театра Рената Шакирова - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и балерина Мариинского театра Рената Шакирова
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Прима-балерина Мариинского театра Рената Шакирова выразила благодарность президенту РФ Владимиру Путину за то, что балет сегодня остается в России в центре внимания.
Шакирова получила премию президента РФ за сохранение и приумножение отечественного хореографического искусства, вклад в популяризацию русского искусства.
"От всей души благодарю за эту важную награду и за то, что искусство балета продолжает оставаться в центре внимания нашей страны. Я горжусь быть частью великого театра великой страны", - сказала Шакирова.
Особую благодарность она выразила художественному руководителю Большого и Мариинского театров Валерию Гергиеву, художественному руководителю балетной труппы Мариинского театра Адриану Фадееву и российской артистке балета Светлане Захаровой за выдвижение ее кандидатуры на получение премии.
"Глубоко признательна моей альма-матер – Академии русского балета имени Вагановой", - добавила Шакирова.
Президент Росии Владимир Путин общается по телефону - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
Путин назвал балет "Щелкунчик" шикарным
7 января, 13:50
 
КультураРоссияВладимир ПутинВалерий ГергиевСветлана ЗахароваМариинский театрОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала