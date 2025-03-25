https://ria.ru/20250325/shahnazarov-2007262824.html

Шахназаров предложил ввести в школьную программу кинематограф

Шахназаров предложил ввести в школьную программу кинематограф - РИА Новости, 25.03.2025

Шахназаров предложил ввести в школьную программу кинематограф

Заместитель председателя Совета при президенте РФ по культуре и искусству, режиссер Карен Шахназаров на заседании совета с участием президента России Владимира... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T18:05:00+03:00

2025-03-25T18:05:00+03:00

2025-03-25T18:13:00+03:00

культура

россия

карен шахназаров

владимир путин

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Заместитель председателя Совета при президенте РФ по культуре и искусству, режиссер Карен Шахназаров на заседании совета с участием президента России Владимира Путина предложил ввести в школьную программу кинематограф. "Я дважды с вами на этот счет имел беседу, один раз – на Совете по культуре, другой раз – в нашей личной беседе, если вы помните. Мы говорили и, насколько я помню, вы поддержали эту идею введения в школьную программу кинематографа, прежде всего, конечно, нашего классического кинематографа", - сказал Шахназаров, обратившись к главе государства. Он подчеркнул, что это очень важная идея, которая будет способствовать и художественному, и патриотическому воспитанию молодежи. "Здесь, конечно, очень важно, чтобы это было именно кинообразование… Это не вполне развлечение, поэтому мы должны относиться к кинематографу как к способу образования нашей молодежи", - подчеркнул Шахназаров.

https://ria.ru/20241015/sostav-1978216766.html

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россия, карен шахназаров, владимир путин