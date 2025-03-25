https://ria.ru/20250325/serbiya-2007078740.html

Сербию пытаются сделать марионеткой, заявил Вучич

Сербию пытаются сделать марионеткой, заявил Вучич - РИА Новости, 25.03.2025

Сербию пытаются сделать марионеткой, заявил Вучич

Сербский президент Александр Вучич заявил, что Сербию пытаются сделать слабой марионеткой, вливая огромные деньги извне и устраивая протесты, он также сравнил... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T00:59:00+03:00

2025-03-25T00:59:00+03:00

2025-03-25T00:59:00+03:00

сербия

белград (город)

россия

александр вучич

милорад додик

патриарх сербский порфирий

нато

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/10/2005325447_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_2a95405430dd73f3708e916dec15579c.jpg

БЕЛГРАД, 25 мар - РИА Новости. Сербский президент Александр Вучич заявил, что Сербию пытаются сделать слабой марионеткой, вливая огромные деньги извне и устраивая протесты, он также сравнил эти действия с происходившим 26 лет назад при агрессии НАТО на Союзную республику Югославия. Вучич, президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик и члены правительств и парламентов Сербии и РС БиГ, а также руководство сербских вооруженных сил вечером в понедельник собрались на военном аэродроме "Полковник-пилот Миленко Павлович" под Белградом. Патриарх Сербский Порфирий в начале церемонии провел поминальную службу по жертвам бомбардировок НАТО. Вучич заявил собравшимся, что гибель в 1999 году мирных жителей и военных, а также разрушение мостов и больниц и причиненная сербам огромная боль пробудили в народе гордость и упорство, вызвав желание восстановить всё разрушенное и создать независимую страну, несмотря на действия тех, "кто годами после этого в самой Сербии продолжал уничтожение и унижение". "Конечно, многим это мешает и сегодня. Конечно, не любят в мире силы, мире без принципов, в котором не соблюдают международное право, а только свои интересы, тех, кто знает, что такое принцип, и хочет независимости… Им мешает, что мы работаем, пока некоторые так хотят воевать, что никого не ненавидим, пока они задыхаются от ненависти, что мы не желаем чужого, пока они замораживают и отнимают собственность, которая им не принадлежит. И больше всего им мешает, что мы не хотим и не будем пешками и марионетками", - указал сербский лидер. По его словам, именно поэтому сегодня те же силы извне другими средствами снова "пошли" на Сербию. "Они вкачали миллионы и бессчетное количество лжи. Пытаются без воли народа и вопреки ей отнять Сербию и снова преподнести ее на блюдечке тем, кто ее разрушал. Именно поэтому мы сегодня, спустя 26 лет после агрессии, после такой боли, смертей и крови, уничтожения нашей страны, должны четко, безотлагательно ответить на целый ряд вопросов", - отметил сербский лидер. Вучич подчеркнул, что необходимо ответить, хотят ли сербы уничтожить свою страну, подарить кому-либо свою свободу, стать чужими марионетками, или они хотят быть суверенными и независимыми. "Допустим ли, чтобы нас их выдвиженцы, полные ненависти, остановили на нашем пути... Хотим ли роста или рецессии, хотим ли большие зарплаты и пенсии или крошки со стола богачей, хотим ли страну автотрасс, железных дорог и больниц или развалину, которую нам уже однажды оставили. Знаю, что мы победим, несмотря на их всё более беспомощную дикость, всё учащающееся насилие на территории всей Сербии. Знаю, что трудолюбивая, честная, приличная Сербия себя не предаст", - указал глава государства. Он добавил, что волю сербского народа создали мировые державы 26 лет назад бомбами, "сделавшими его большим и гордым". Министр иностранных дел Сербии Марко Джурич и посол РФ Александр Боцан-Харченко участвовали в государственной церемонии в память жертв агрессии НАТО и возложили венки к памятнику погибшей трехлетней Милице Ракич со скульптурой девочки и черной бабочкой с надписью "Мы были только детьми" в парке Ташмайдан. В 1999 году вооруженное противостояние между албанскими сепаратистами из Освободительной армии Косово и силовыми структурами Сербии привело к бомбардировкам СРЮ (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета безопасности ООН на основе утверждения западных стран о том, что власти СРЮ якобы проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года. Бомбардировки НАТО привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу в 100 миллиардов долларов, медики регистрируют последствия применения обедненного урана, ведущие к росту онкологических заболеваний. Главный военный аэродром ВВС Сербии в белградском пригороде Батайница в августе 2019 года официально был переименован в "Полковник-пилот Миленко Павлович". Командовавший 204-м авиационно-истребительным полком Союзной Республики Югославия полковник Миленко Павлович погиб 4 мая 1999 года в ходе сопротивления воздушной операции НАТО. Он один на истребителе МиГ-29 вступил в бой с 16 самолетами Североатлантического альянса, защищая от нападения город Валево в 100 километрах к западу от Белграда. Два F-16 выпустили по нему три ракеты, полковник погиб в воздухе, в Валево установлен памятник пилоту, на его малой родине в том же регионе - мемориал.

https://ria.ru/20250324/serbija-2006848866.html

https://ria.ru/20250319/vuchich-2006071521.html

https://ria.ru/20250210/vuchich-1998506766.html

https://ria.ru/20250324/serbiya-2006852125.html

сербия

белград (город)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сербия, белград (город), россия, александр вучич, милорад додик, патриарх сербский порфирий, нато, оон, миг-29, беспорядки в белграде, в мире