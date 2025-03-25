https://ria.ru/20250325/sdelka-2007293137.html

Дмитриев оценил влияние Черноморской сделки на Россию

Дмитриев оценил влияние Черноморской сделки на Россию - РИА Новости, 25.03.2025

Дмитриев оценил влияние Черноморской сделки на Россию

Реализация условий сделки по черноморской инициативе западными партнерами укрепит позиции России как ключевого поставщика продовольствия, заявил глава... РИА Новости, 25.03.2025

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россия

черное море

сша

кирилл дмитриев

владимир путин

оон

российский фонд прямых инвестиций

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Реализация условий сделки по черноморской инициативе западными партнерами укрепит позиции России как ключевого поставщика продовольствия, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. "Выполнение условий сделки со стороны западных партнеров будет способствовать не только укреплению позиций России как ключевого поставщика продовольствия, но также подтвердит приверженность принципу того, что ограничения не должны распространяться на продовольствие", - написал он в своём Telegram-канале. На сайте Кремля во вторник было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде. В нем сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка. Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля 2023 года. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не исполняли свои обязательства.

https://ria.ru/20250325/sdelka-2007290552.html

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россия, черное море, сша, кирилл дмитриев, владимир путин, оон, российский фонд прямых инвестиций, россельхозбанк, в мире