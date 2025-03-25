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Черноморскую сделку остановили в 2023 году из-за Байдена, заявил глава РФПИ
Черноморскую сделку остановили в 2023 году из-за Байдена, заявил глава РФПИ - РИА Новости, 25.03.2025
Черноморскую сделку остановили в 2023 году из-за Байдена, заявил глава РФПИ
Черноморская сделка в 2023 году была приостановлена в связи с невыполнением ключевых для России условий, в том числе из-за действий администрации экс-президента РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T20:01:00+03:00
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Черноморская сделка в 2023 году была приостановлена в связи с невыполнением ключевых для России условий, в том числе из-за действий администрации экс-президента США Джо Байдена, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. "Сделка, действовавшая с июля 2022 по июль 2023 года, была приостановлена из-за невыполнения, в том числе из-за действий администрации Байдена, ключевых условий, являющихся составной частью сделки для Российской Федерации", - написал он в своем аккаунте в Telegram. Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля 2023 года. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, поскольку западные страны не исполняли свои обязательства.
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россия, сша, турция, джо байден, кирилл дмитриев, владимир путин, оон, российский фонд прямых инвестиций, telegram, в мире
Россия, США, Турция, Джо Байден, Кирилл Дмитриев, Владимир Путин, ООН, Российский фонд прямых инвестиций, Telegram, В мире
Черноморскую сделку остановили в 2023 году из-за Байдена, заявил глава РФПИ
Дмитриев: Черноморская сделка в 2023 году была приостановлена из-за Байдена