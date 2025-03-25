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В Приморье пожарные спасли щенка, провалившегося в колодец - РИА Новости, 25.03.2025
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09:15 25.03.2025 (обновлено: 11:05 25.03.2025)
https://ria.ru/20250325/schenok-2007105654.html
В Приморье пожарные спасли щенка, провалившегося в колодец
В Приморье пожарные спасли щенка, провалившегося в колодец - РИА Новости, 25.03.2025
В Приморье пожарные спасли щенка, провалившегося в колодец
В городе Артеме пожарные спасли щенка, провалившегося в колодец, сообщил главк МЧС по Приморскому краю. РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T09:15:00+03:00
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хорошие новости
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артем
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВЛАДИВОСТОК, 25 мар — РИА Новости. В городе Артеме пожарные спасли щенка, провалившегося в колодец, сообщил главк МЧС по Приморскому краю."Дворняжка провалилась в четырехметровый колодец, заваленный мусором и автопокрышками. Неравнодушные граждане вызвали пожарных МЧС России. Они с помощью штурмовой лестницы спасли животное", — говорится в публикации. Щенок не пострадал. Пожарные помыли его, накормили и напоили, а затем решили оставить его жить в пожарно-спасательной части Артема.
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россия, артем, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Хорошие новости, Россия, Артем, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Приморье пожарные спасли щенка, провалившегося в колодец

В Артеме пожарные спасли упавшего в 4-метровый колодец щенка и забрали себе

© Фото : МЧС Приморского края/TelegramВ Приморье пожарные спасли щенка, провалившегося в колодец
В Приморье пожарные спасли щенка, провалившегося в колодец - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© Фото : МЧС Приморского края/Telegram
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ВЛАДИВОСТОК, 25 мар — РИА Новости. В городе Артеме пожарные спасли щенка, провалившегося в колодец, сообщил главк МЧС по Приморскому краю.
"Дворняжка провалилась в четырехметровый колодец, заваленный мусором и автопокрышками. Неравнодушные граждане вызвали пожарных МЧС России. Они с помощью штурмовой лестницы спасли животное", — говорится в публикации.
Щенок не пострадал. Пожарные помыли его, накормили и напоили, а затем решили оставить его жить в пожарно-спасательной части Артема.
© Фото : МЧС Приморского края/TelegramЩенок, которого спасли пожарные в городе Артеме
В Приморье пожарные спасли щенка, провалившегося в колодец - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© Фото : МЧС Приморского края/Telegram
Щенок, которого спасли пожарные в городе Артеме
 
Хорошие новостиРоссияАртемМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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