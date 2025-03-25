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В Приморье пожарные спасли щенка, провалившегося в колодец

В Приморье пожарные спасли щенка, провалившегося в колодец - РИА Новости, 25.03.2025

В Приморье пожарные спасли щенка, провалившегося в колодец

В городе Артеме пожарные спасли щенка, провалившегося в колодец, сообщил главк МЧС по Приморскому краю. РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T09:15:00+03:00

2025-03-25T09:15:00+03:00

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хорошие новости

россия

артем

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 25 мар — РИА Новости. В городе Артеме пожарные спасли щенка, провалившегося в колодец, сообщил главк МЧС по Приморскому краю."Дворняжка провалилась в четырехметровый колодец, заваленный мусором и автопокрышками. Неравнодушные граждане вызвали пожарных МЧС России. Они с помощью штурмовой лестницы спасли животное", — говорится в публикации. Щенок не пострадал. Пожарные помыли его, накормили и напоили, а затем решили оставить его жить в пожарно-спасательной части Артема.

россия

артем

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, артем, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия