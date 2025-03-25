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В Приморье пожарные спасли щенка, провалившегося в колодец
В Приморье пожарные спасли щенка, провалившегося в колодец - РИА Новости, 25.03.2025
В Приморье пожарные спасли щенка, провалившегося в колодец
В городе Артеме пожарные спасли щенка, провалившегося в колодец, сообщил главк МЧС по Приморскому краю. РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T09:15:00+03:00
2025-03-25T09:15:00+03:00
2025-03-25T11:05:00+03:00
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ВЛАДИВОСТОК, 25 мар — РИА Новости. В городе Артеме пожарные спасли щенка, провалившегося в колодец, сообщил главк МЧС по Приморскому краю."Дворняжка провалилась в четырехметровый колодец, заваленный мусором и автопокрышками. Неравнодушные граждане вызвали пожарных МЧС России. Они с помощью штурмовой лестницы спасли животное", — говорится в публикации. Щенок не пострадал. Пожарные помыли его, накормили и напоили, а затем решили оставить его жить в пожарно-спасательной части Артема.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, артем, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Хорошие новости, Россия, Артем, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Приморье пожарные спасли щенка, провалившегося в колодец
В Артеме пожарные спасли упавшего в 4-метровый колодец щенка и забрали себе