Сборная Эстонии обыграла команду Молдавии в отборочном матче ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 13.05.2026
22:10 25.03.2025 (обновлено: 12:39 13.05.2026)
Сборная Эстонии обыграла команду Молдавии в отборочном матче ЧМ-2026

Молдаване потерпели второе поражение в отборе к ЧМ-2026, уступив эстонцам

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Сборная Эстонии по футболу обыграла команду Молдавии в гостевом матче в европейской зоне отборочного турнира чемпионата мира 2026 года.
Встреча группы I, которая прошла во вторник в Кишиневе, завершилась со счетом 3:2. В составе победителей мячи забили Расмус Пеэтсон (19-я минута), Рауно Саппинен (30) и Маттиас Кяйт (70). В составе хозяев, которые играли вдесятером с пятой минуты после удаления Максима Кожокару, отличились Ион Николаеску (67) и Михаил Каймаков (90+1). Эстонцы остались в меньшинстве на 48-й минуте после удаления Кевора Палуметса.
Сборная Эстонии с 3 очками идет на втором месте в группе, которую возглавляет сборная Норвегии (3 очка). Сборная Молдавии потерпела второе поражение подряд со старта турнира с общим счетом 2:8 и занимает последнюю, пятую позицию.
