Сборная Эстонии обыграла команду Молдавии в отборочном матче ЧМ-2026

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Сборная Эстонии по футболу обыграла команду Молдавии в гостевом матче в европейской зоне отборочного турнира чемпионата мира 2026 года.
Встреча группы I, которая прошла во вторник в Кишиневе, завершилась со счетом 3:2. В составе победителей мячи забили Расмус Пеэтсон (19-я минута), Рауно Саппинен (30) и Маттиас Кяйт (70). В составе хозяев, которые играли вдесятером с пятой минуты после удаления Максима Кожокару, отличились Ион Николаеску (67) и Михаил Каймаков (90+1). Эстонцы остались в меньшинстве на 48-й минуте после удаления Кевора Палуметса.
25 марта 2025, 21:59