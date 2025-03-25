https://ria.ru/20250325/rekonstruktsiya-2007244678.html

Анохин: на реконструкцию двух смоленских объектов выделят допсредства

Анохин: на реконструкцию двух смоленских объектов выделят допсредства - РИА Новости, 25.03.2025

Анохин: на реконструкцию двух смоленских объектов выделят допсредства

Комитет Совета Федерации по экономической политике одобрил выделение дополнительной финансовой поддержки на реализацию проектов реконструкции аэродрома... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T17:10:00+03:00

2025-03-25T17:10:00+03:00

2025-03-25T17:10:00+03:00

смоленская область

смоленск

василий анохин

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Комитет Совета Федерации по экономической политике одобрил выделение дополнительной финансовой поддержки на реализацию проектов реконструкции аэродрома "Смоленск-Северный" и Петропавловского моста через Днепр в Смоленске, сообщил глава региона Василий Анохин. "С момента, как президент России Владимир Владимирович Путин дал поручение по реконструкции "Смоленска-Северного", нашей командой сделано многое. Объект передан в региональную собственность, проведены обследования покрытия взлетно-посадочных полос, началась разработка проектной документации для создания полноценного гражданского аэропорта", – написал Анохин в своем телеграм-канале. По словам главы региона, для дальнейшей реализации проекта необходима дополнительная федеральная поддержка и выделение специального казначейского кредита. Также Анохин напомнил, что построенный в 1960 году Петропавловский мост через реку Днепр расположен на магистральной улице с высокой интенсивностью движения, через него проходят трамвайные пути. "Это очень важный элемент транспортной инфраструктуры областного центра. Сейчас объект существенно изношен. Для реализации проекта предложили комитету и министру поддержать включение реконструкции моста в специальную государственную программу", – сообщил глава региона. Помимо этого, во время заседания обсудили вопросы применения инструментов развития правительства России из "инфраструктурного меню" для решения задач в сфере транспорта. По словам Анохина, бюджетные кредиты помогли региону за два года существенно обновить парк автобусов для пассажирских перевозок в регионе.

https://ria.ru/20250325/stroyka-2007234809.html

https://ria.ru/20250325/anokhin-2007233047.html

смоленск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

смоленск, василий анохин