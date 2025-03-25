https://ria.ru/20250325/rassledovanie-2007299284.html
Сирия призвала провести расследование израильских атак против страны
Сирия призвала провести расследование израильских атак против страны - РИА Новости, 25.03.2025
Сирия призвала провести расследование израильских атак против страны
Сирийские власти призывают провести международное расследование в связи с атаками Израиля на юге Сирии, в результате которых гибнут мирные граждане, сообщается... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T20:45:00+03:00
2025-03-25T20:45:00+03:00
2025-03-25T20:45:00+03:00
в мире
сирия
израиль
эль-кунейтра (мухафаза)
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1c/1962479315_0:257:3072:1985_1920x0_80_0_0_0e8f6c16aa406fad22b073d762228cf8.jpg
БЕЙРУТ, 25 мар - РИА Новости. Сирийские власти призывают провести международное расследование в связи с атаками Израиля на юге Сирии, в результате которых гибнут мирные граждане, сообщается в заявлении МИД САР во вторник. Ранее сирийская газета Al-Watan сообщила, что израильские танки обстреляли деревню Куя в провинции Дераа на юге Сирии, в результате чего погибли пять человек. "Мы осуждаем постоянные израильские атаки сирийской территории и призываем к международному расследованию преступлений Израиля, совершаемых против невинных граждан", - написано в заявлении. В заявлении МИД отмечается, что атака на деревню Куя - продолжение израильской агрессии против Сирии, которая началась со вторжения израильских войск в провинции Эль-Кунейтра и Дераа, что является вопиющим нарушением национального суверенитета и международных законов.
https://ria.ru/20250312/turtsiya-2004447582.html
сирия
израиль
эль-кунейтра (мухафаза)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1c/1962479315_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2b985e9ed80f24e1c08e041e37fb0872.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сирия, израиль, эль-кунейтра (мухафаза), обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Сирия, Израиль, Эль-Кунейтра (мухафаза), Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Сирия призвала провести расследование израильских атак против страны
МИД Сирии призвал провести расследование в связи с атаками Израиля на юге страны