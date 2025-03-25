https://ria.ru/20250325/rassledovanie-2007299284.html

Сирия призвала провести расследование израильских атак против страны

Сирия призвала провести расследование израильских атак против страны - РИА Новости, 25.03.2025

Сирия призвала провести расследование израильских атак против страны

Сирийские власти призывают провести международное расследование в связи с атаками Израиля на юге Сирии, в результате которых гибнут мирные граждане, сообщается... РИА Новости, 25.03.2025

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в мире

сирия

израиль

эль-кунейтра (мухафаза)

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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БЕЙРУТ, 25 мар - РИА Новости. Сирийские власти призывают провести международное расследование в связи с атаками Израиля на юге Сирии, в результате которых гибнут мирные граждане, сообщается в заявлении МИД САР во вторник. Ранее сирийская газета Al-Watan сообщила, что израильские танки обстреляли деревню Куя в провинции Дераа на юге Сирии, в результате чего погибли пять человек. "Мы осуждаем постоянные израильские атаки сирийской территории и призываем к международному расследованию преступлений Израиля, совершаемых против невинных граждан", - написано в заявлении. В заявлении МИД отмечается, что атака на деревню Куя - продолжение израильской агрессии против Сирии, которая началась со вторжения израильских войск в провинции Эль-Кунейтра и Дераа, что является вопиющим нарушением национального суверенитета и международных законов.

https://ria.ru/20250312/turtsiya-2004447582.html

сирия

израиль

эль-кунейтра (мухафаза)

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в мире, сирия, израиль, эль-кунейтра (мухафаза), обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024