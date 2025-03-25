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В Раде призвали Киев разорвать отношения с Минском - РИА Новости, 25.03.2025
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13:05 25.03.2025 (обновлено: 13:08 25.03.2025)
https://ria.ru/20250325/rada-2007171700.html
В Раде призвали Киев разорвать отношения с Минском
В Раде призвали Киев разорвать отношения с Минском - РИА Новости, 25.03.2025
В Раде призвали Киев разорвать отношения с Минском
Работающее в Раде межфракционное депутатское объединение "За демократическую Беларусь" призвало официальный Киев разорвать с Минском дипломатические отношения. РИА Новости, 25.03.2025
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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Работающее в Раде межфракционное депутатское объединение "За демократическую Беларусь" призвало официальный Киев разорвать с Минском дипломатические отношения. "Межфракционное депутатское объединение "За демократическую Беларусь" Верховной рады призывает правительство Украины разорвать дипломатические отношения с режимом Лукашенко, признать Беларусь оккупированной территорией, помещение белорусского посольства в Киеве передать демократическим силам Беларуси", - говорится в тексте обращения, опубликованном в Telegram-канале депутата рады Алексея Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Киев вблизи границы с Белоруссией держит большой контингент военнослужащих. В прошлом году Лукашенко сообщал, что Украина сосредоточила там группировку войск в 120 тысяч человек.* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
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в мире, киев, украина, белоруссия, алексей гончаренко, верховная рада украины
В мире, Киев, Украина, Белоруссия, Алексей Гончаренко, Верховная Рада Украины
В Раде призвали Киев разорвать отношения с Минском

Депутат Рады Гончаренко призвал Киев разорвать дипотношения с Минском

© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанкЗдание Верховной Рады Украины в Киеве
Здание Верховной Рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Здание Верховной Рады Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Работающее в Раде межфракционное депутатское объединение "За демократическую Беларусь" призвало официальный Киев разорвать с Минском дипломатические отношения.
"Межфракционное депутатское объединение "За демократическую Беларусь" Верховной рады призывает правительство Украины разорвать дипломатические отношения с режимом Лукашенко, признать Беларусь оккупированной территорией, помещение белорусского посольства в Киеве передать демократическим силам Беларуси", - говорится в тексте обращения, опубликованном в Telegram-канале депутата рады Алексея Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).
Киев вблизи границы с Белоруссией держит большой контингент военнослужащих. В прошлом году Лукашенко сообщал, что Украина сосредоточила там группировку войск в 120 тысяч человек.
* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
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