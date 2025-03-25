https://ria.ru/20250325/rada-2007171700.html

В Раде призвали Киев разорвать отношения с Минском

В Раде призвали Киев разорвать отношения с Минском - РИА Новости, 25.03.2025

В Раде призвали Киев разорвать отношения с Минском

Работающее в Раде межфракционное депутатское объединение "За демократическую Беларусь" призвало официальный Киев разорвать с Минском дипломатические отношения. РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T13:05:00+03:00

2025-03-25T13:05:00+03:00

2025-03-25T13:08:00+03:00

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алексей гончаренко

верховная рада украины

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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Работающее в Раде межфракционное депутатское объединение "За демократическую Беларусь" призвало официальный Киев разорвать с Минском дипломатические отношения. "Межфракционное депутатское объединение "За демократическую Беларусь" Верховной рады призывает правительство Украины разорвать дипломатические отношения с режимом Лукашенко, признать Беларусь оккупированной территорией, помещение белорусского посольства в Киеве передать демократическим силам Беларуси", - говорится в тексте обращения, опубликованном в Telegram-канале депутата рады Алексея Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Киев вблизи границы с Белоруссией держит большой контингент военнослужащих. В прошлом году Лукашенко сообщал, что Украина сосредоточила там группировку войск в 120 тысяч человек.* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов

https://ria.ru/20250325/lukashenko-2007166783.html

киев

украина

белоруссия

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в мире, киев, украина, белоруссия, алексей гончаренко, верховная рада украины