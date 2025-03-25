Рейтинг@Mail.ru
В США рекордное число госслужащих ищет новую работу - РИА Новости, 25.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:47 25.03.2025 (обновлено: 13:48 25.03.2025)
https://ria.ru/20250325/rabota-2007182666.html
В США рекордное число госслужащих ищет новую работу
В США рекордное число госслужащих ищет новую работу - РИА Новости, 25.03.2025
В США рекордное число госслужащих ищет новую работу
Беспрецедентное число госслужащих США ищет новую работу из-за сокращений, проводимых Департаментом эффективности правительства (DOGE), сообщает телеканал NBC со РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T13:47:00+03:00
2025-03-25T13:48:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
майк джонсон
nbc
https://cdnn21.img.ria.ru/images/137955/40/1379554004_0:209:4000:2459_1920x0_80_0_0_482ef6e66c41f0159433c3eae30cd2dc.jpg
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Беспрецедентное число госслужащих США ищет новую работу из-за сокращений, проводимых Департаментом эффективности правительства (DOGE), сообщает телеканал NBC со ссылкой на статистику портала для поиска работы Indeed. "Мы еще никогда не видели чего-то подобного после президентской инаугурации и назначений в администрацию", - заявил телеканалу экономист портала Кори Штале. Согласно данным Indeed, за февраль количество публикуемых заявлений о поиске работы госслужащими США, чьи ведомства сокращает DOGE, относительно января, когда президент США Дональд Трамп вступил в должность, взлетело на 60 процентных пунктов. При этом показатель среди всех американских госслужащих за тот же период поднялся почти на 12 процентных пунктов. Стартовой точкой статистические данные отмечают январь 2022 года. По словам Штале, на данный момент для сокращаемых госслужащих не самое лучшее время для поиска работы - причиной тому неблагоприятные для лиц с высшим образованием условия. В то время, как степень бакалавра и выше, согласно данным Indeed, имеют около 70% подвергающихся сокращению госслужащих, это может усилить конкуренцию на рынке труда. Созданный по решению Трампа DOGE призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Спикер палаты представителей США Майк Джонсон ранее заявил, что департамент эффективности государственного управления выявил "шокирующие" расходы американского правительства, на которые не было получено разрешение в конгрессе.
https://ria.ru/20250309/ssha-2003874196.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/137955/40/1379554004_222:0:3778:2667_1920x0_80_0_0_0793ed0ee259b57fb6bdb376b68b3cde.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп, майк джонсон, nbc
В мире, США, Дональд Трамп, Майк Джонсон, NBC
В США рекордное число госслужащих ищет новую работу

NBC: рекордное число госслужащих США ищет новую работу из-за сокращений

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteАмериканский флаг перед Капитолием в Вашингтоне
Американский флаг перед Капитолием в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Американский флаг перед Капитолием в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Беспрецедентное число госслужащих США ищет новую работу из-за сокращений, проводимых Департаментом эффективности правительства (DOGE), сообщает телеканал NBC со ссылкой на статистику портала для поиска работы Indeed.
"Мы еще никогда не видели чего-то подобного после президентской инаугурации и назначений в администрацию", - заявил телеканалу экономист портала Кори Штале.
Согласно данным Indeed, за февраль количество публикуемых заявлений о поиске работы госслужащими США, чьи ведомства сокращает DOGE, относительно января, когда президент США Дональд Трамп вступил в должность, взлетело на 60 процентных пунктов. При этом показатель среди всех американских госслужащих за тот же период поднялся почти на 12 процентных пунктов. Стартовой точкой статистические данные отмечают январь 2022 года.
По словам Штале, на данный момент для сокращаемых госслужащих не самое лучшее время для поиска работы - причиной тому неблагоприятные для лиц с высшим образованием условия. В то время, как степень бакалавра и выше, согласно данным Indeed, имеют около 70% подвергающихся сокращению госслужащих, это может усилить конкуренцию на рынке труда.
Созданный по решению Трампа DOGE призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Спикер палаты представителей США Майк Джонсон ранее заявил, что департамент эффективности государственного управления выявил "шокирующие" расходы американского правительства, на которые не было получено разрешение в конгрессе.
Министерство здравоохранения и социальных служб США - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
Минздрав США предложил всем сотрудникам уволиться, сообщили СМИ
9 марта, 06:44
 
В миреСШАДональд ТрампМайк ДжонсонNBC
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала