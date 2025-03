В США рекордное число госслужащих ищет новую работу

https://ria.ru/20250325/rabota-2007182666.html

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Беспрецедентное число госслужащих США ищет новую работу из-за сокращений, проводимых Департаментом эффективности правительства (DOGE), сообщает телеканал NBC со ссылкой на статистику портала для поиска работы Indeed. "Мы еще никогда не видели чего-то подобного после президентской инаугурации и назначений в администрацию", - заявил телеканалу экономист портала Кори Штале. Согласно данным Indeed, за февраль количество публикуемых заявлений о поиске работы госслужащими США, чьи ведомства сокращает DOGE, относительно января, когда президент США Дональд Трамп вступил в должность, взлетело на 60 процентных пунктов. При этом показатель среди всех американских госслужащих за тот же период поднялся почти на 12 процентных пунктов. Стартовой точкой статистические данные отмечают январь 2022 года. По словам Штале, на данный момент для сокращаемых госслужащих не самое лучшее время для поиска работы - причиной тому неблагоприятные для лиц с высшим образованием условия. В то время, как степень бакалавра и выше, согласно данным Indeed, имеют около 70% подвергающихся сокращению госслужащих, это может усилить конкуренцию на рынке труда. Созданный по решению Трампа DOGE призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Спикер палаты представителей США Майк Джонсон ранее заявил, что департамент эффективности государственного управления выявил "шокирующие" расходы американского правительства, на которые не было получено разрешение в конгрессе.

