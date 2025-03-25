https://ria.ru/20250325/putin-2007306851.html
Путин наградил архиепископа Езраса орденом Александра Невского
Путин наградил архиепископа Езраса орденом Александра Невского - РИА Новости, 25.03.2025
Путин наградил архиепископа Езраса орденом Александра Невского
Президент России Владимир Путин наградил главу Российской и Ново-Нахичеванской епархии Армянской апостольской церкви архиепископа Езраса (Нерсисяна) орденом... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T21:38:00+03:00
2025-03-25T21:38:00+03:00
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общество
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил главу Российской и Ново-Нахичеванской епархии Армянской апостольской церкви архиепископа Езраса (Нерсисяна) орденом Александра Невского, соответствующий указ опубликован на портале правовой информации. "За большой вклад в обеспечение деятельности Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте Российской Федерации наградить орденом Александра Невского архиепископа Езраса - главу централизованной религиозной организации Российской и Ново-Нахичеванской епархии Святой Армянской апостольской православной Церкви", - сказано в документе.
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россия, владимир путин, александр невский, армянская апостольская церковь, общество
Россия, Владимир Путин, Александр Невский, Армянская апостольская церковь, Общество
Путин наградил архиепископа Езраса орденом Александра Невского
Путин наградил главу Армянской апостольской церкви орденом Александра Невского