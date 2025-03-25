https://ria.ru/20250325/putin-2007306851.html

Путин наградил архиепископа Езраса орденом Александра Невского

Путин наградил архиепископа Езраса орденом Александра Невского - РИА Новости, 25.03.2025

Путин наградил архиепископа Езраса орденом Александра Невского

Президент России Владимир Путин наградил главу Российской и Ново-Нахичеванской епархии Армянской апостольской церкви архиепископа Езраса (Нерсисяна) орденом... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T21:38:00+03:00

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2025-03-25T21:38:00+03:00

россия

владимир путин

александр невский

армянская апостольская церковь

общество

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил главу Российской и Ново-Нахичеванской епархии Армянской апостольской церкви архиепископа Езраса (Нерсисяна) орденом Александра Невского, соответствующий указ опубликован на портале правовой информации. "За большой вклад в обеспечение деятельности Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте Российской Федерации наградить орденом Александра Невского архиепископа Езраса - главу централизованной религиозной организации Российской и Ново-Нахичеванской епархии Святой Армянской апостольской православной Церкви", - сказано в документе.

https://ria.ru/20250325/putin-2007304478.html

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россия, владимир путин, александр невский, армянская апостольская церковь, общество