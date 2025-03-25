Путин присвоил звание Героя труда руководителю ансамбля нацгвардии
Путин присвоил звание Героя труда худруку ансамбля нацгвардии Елисееву
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции заседание Совета при президенте РФ по культуре и искусству
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции заседание Совета при президенте РФ по культуре и искусству
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя труда художественному руководителю Академического ансамбля песни и пляски войск национальной гвардии РФ Виктору Елисееву, соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.
"За особые заслуги в развитии отечественной культуры, музыкального искусства и многолетнюю плодотворную работу присвоить звание Героя труда Российской Федерации Елисееву Виктору Петровичу - начальнику федерального государственного казенного учреждения культуры и искусства "Академический ордена "За заслуги в культуре и искусстве" ансамбль песни и пляски" войск национальной гвардии Российской Федерации", - говорится в документе.
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3 марта, 15:59