https://ria.ru/20250325/putin-2007304478.html

Путин присвоил звание Героя труда руководителю ансамбля нацгвардии

Путин присвоил звание Героя труда руководителю ансамбля нацгвардии - РИА Новости, 25.03.2025

Путин присвоил звание Героя труда руководителю ансамбля нацгвардии

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя труда художественному руководителю Академического ансамбля песни и пляски войск национальной гвардии РФ... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T21:20:00+03:00

2025-03-25T21:20:00+03:00

2025-03-25T21:20:00+03:00

россия

владимир путин

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя труда художественному руководителю Академического ансамбля песни и пляски войск национальной гвардии РФ Виктору Елисееву, соответствующий указ опубликован на портале правовой информации. "За особые заслуги в развитии отечественной культуры, музыкального искусства и многолетнюю плодотворную работу присвоить звание Героя труда Российской Федерации Елисееву Виктору Петровичу - начальнику федерального государственного казенного учреждения культуры и искусства "Академический ордена "За заслуги в культуре и искусстве" ансамбль песни и пляски" войск национальной гвардии Российской Федерации", - говорится в документе.

https://ria.ru/20250303/zatsepin-2002786709.html

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россия, владимир путин