https://ria.ru/20250325/putin-2007303702.html

Путин наградил орденом Дружбы посла Бразилии в Москве

Путин наградил орденом Дружбы посла Бразилии в Москве - РИА Новости, 25.03.2025

Путин наградил орденом Дружбы посла Бразилии в Москве

Президент России Владимир Путин наградил орденом Дружбы посла Бразилии в Москве Родриго де Лима Баэну Соареса, соответствующий указ опубликован на сайте... РИА Новости, 25.03.2025

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом Дружбы посла Бразилии в Москве Родриго де Лима Баэну Соареса, соответствующий указ опубликован на сайте правовой информации во вторник. "За большой вклад в развитие и укрепление дружественных отношений между Российской Федерацией и Федеративной Республикой Бразилия наградить орденом Дружбы де Лиму Баэну Соареса Родриго - чрезвычайного и полномочного посла Республики Бразилия в Российской Федерации", - говорится в документе.

https://ria.ru/20250210/rossiya-1998474782.html

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