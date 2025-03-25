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Путин наградил орденом Дружбы посла Бразилии в Москве - РИА Новости, 25.03.2025
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21:15 25.03.2025
https://ria.ru/20250325/putin-2007303702.html
Путин наградил орденом Дружбы посла Бразилии в Москве
Путин наградил орденом Дружбы посла Бразилии в Москве - РИА Новости, 25.03.2025
Путин наградил орденом Дружбы посла Бразилии в Москве
Президент России Владимир Путин наградил орденом Дружбы посла Бразилии в Москве Родриго де Лима Баэну Соареса, соответствующий указ опубликован на сайте... РИА Новости, 25.03.2025
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом Дружбы посла Бразилии в Москве Родриго де Лима Баэну Соареса, соответствующий указ опубликован на сайте правовой информации во вторник. "За большой вклад в развитие и укрепление дружественных отношений между Российской Федерацией и Федеративной Республикой Бразилия наградить орденом Дружбы де Лиму Баэну Соареса Родриго - чрезвычайного и полномочного посла Республики Бразилия в Российской Федерации", - говорится в документе.
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россия, бразилия, москва, владимир путин, в мире
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Путин наградил орденом Дружбы посла Бразилии в Москве

Путин наградил орденом Дружбы посла Бразилии в Москве де Лима Баэну Соареса

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкЧрезвычайный и полномочный Посол Федеративной Республики Бразилия в Российской Федерации Родриго де Лима Баэна Соарес
Чрезвычайный и полномочный Посол Федеративной Республики Бразилия в Российской Федерации Родриго де Лима Баэна Соарес - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Чрезвычайный и полномочный Посол Федеративной Республики Бразилия в Российской Федерации Родриго де Лима Баэна Соарес. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом Дружбы посла Бразилии в Москве Родриго де Лима Баэну Соареса, соответствующий указ опубликован на сайте правовой информации во вторник.
"За большой вклад в развитие и укрепление дружественных отношений между Российской Федерацией и Федеративной Республикой Бразилия наградить орденом Дружбы де Лиму Баэну Соареса Родриго - чрезвычайного и полномочного посла Республики Бразилия в Российской Федерации", - говорится в документе.
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