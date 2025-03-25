https://ria.ru/20250325/putin-2007303702.html
Путин наградил орденом Дружбы посла Бразилии в Москве
Путин наградил орденом Дружбы посла Бразилии в Москве - РИА Новости, 25.03.2025
Путин наградил орденом Дружбы посла Бразилии в Москве
Президент России Владимир Путин наградил орденом Дружбы посла Бразилии в Москве Родриго де Лима Баэну Соареса, соответствующий указ опубликован на сайте... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T21:15:00+03:00
2025-03-25T21:15:00+03:00
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом Дружбы посла Бразилии в Москве Родриго де Лима Баэну Соареса, соответствующий указ опубликован на сайте правовой информации во вторник. "За большой вклад в развитие и укрепление дружественных отношений между Российской Федерацией и Федеративной Республикой Бразилия наградить орденом Дружбы де Лиму Баэну Соареса Родриго - чрезвычайного и полномочного посла Республики Бразилия в Российской Федерации", - говорится в документе.
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Россия, Бразилия, Москва, Владимир Путин, В мире
Путин наградил орденом Дружбы посла Бразилии в Москве
Путин наградил орденом Дружбы посла Бразилии в Москве де Лима Баэну Соареса