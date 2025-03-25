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Мобилизованные воюют в зоне СВО на равных с военными, заявил Путин
Мобилизованные воюют в зоне СВО на равных с военными, заявил Путин - РИА Новости, 25.03.2025
Мобилизованные воюют в зоне СВО на равных с военными, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что мобилизованные в зоне специальной военной операции на равных воюют с профессиональными военными. РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T18:20:00+03:00
2025-03-25T18:20:00+03:00
2025-03-25T18:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
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владимир путин
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что мобилизованные в зоне специальной военной операции на равных воюют с профессиональными военными."И они (мобилизованные - ред.) работают, как профессионалы, рядом со своими боевыми товарищами из профессиональных воинских коллективов, таких как морпехи, как десантно-штурмовые подразделения, как те, кто занимается и такими серьезными технологиями военными в области беспилотной авиации, в области артиллерии, контрбатарейной борьбы и так далее", - сказал Путин в ходе заседания Совета по культуре и искусству.
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россия, безопасность, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Владимир Путин
Мобилизованные воюют в зоне СВО на равных с военными, заявил Путин
Путин: мобилизованные воюют в зоне СВО на равных с профессиональными военными