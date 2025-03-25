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Путин призвал не допустить оттока российских артистов цирка за рубеж - РИА Новости, 25.03.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
18:11 25.03.2025 (обновлено: 18:37 25.03.2025)
https://ria.ru/20250325/putin-2007266070.html
Путин призвал не допустить оттока российских артистов цирка за рубеж
Путин призвал не допустить оттока российских артистов цирка за рубеж - РИА Новости, 25.03.2025
Путин призвал не допустить оттока российских артистов цирка за рубеж
Президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно создавать условия, чтобы не допускать оттока российских артистов цирка за рубеж. РИА Новости, 25.03.2025
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культура
владимир путин
россия
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно создавать условия, чтобы не допускать оттока российских артистов цирка за рубеж.Ранее директор Большого Московского цирка, народный артист РФ Эдгард Запашный на совещании с Путиным указал на проблему оттока российских цирковых артистов за рубеж."По поводу людей, которые заканчивают учебные заведения, как вы сказали, бесплатно, а потом уезжают или ведут себя как-то недобросовестно. Ну, здесь можно административно, конечно, вводить определенные ограничения, обязательства и так далее. Ну и в каких-то случаях это, наверное, обосновано. Но в целом нужно просто создавать условия для людей, хорошие условия, чтобы у них не было желания никуда выезжать. Это наша задача, задача государства, которая здесь явно где-то в чём-то не дорабатывается, задача руководителей различных учреждений культуры в данном случае. Чтобы у нас везде всё было достойно на самом хорошем, высоком уровне", - сказал Путин в ходе заседания Совета по культуре и искусству.
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владимир путин, россия
Культура, Владимир Путин, Россия
Путин призвал не допустить оттока российских артистов цирка за рубеж

Путин призвал создавать условия, чтобы не допускать артистов цирка за рубеж

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции заседание Совета при президенте РФ по культуре и искусству. 25 марта 2025
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции заседание Совета при президенте РФ по культуре и искусству. 25 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции заседание Совета при президенте РФ по культуре и искусству. 25 марта 2025
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно создавать условия, чтобы не допускать оттока российских артистов цирка за рубеж.
Ранее директор Большого Московского цирка, народный артист РФ Эдгард Запашный на совещании с Путиным указал на проблему оттока российских цирковых артистов за рубеж.
"По поводу людей, которые заканчивают учебные заведения, как вы сказали, бесплатно, а потом уезжают или ведут себя как-то недобросовестно. Ну, здесь можно административно, конечно, вводить определенные ограничения, обязательства и так далее. Ну и в каких-то случаях это, наверное, обосновано. Но в целом нужно просто создавать условия для людей, хорошие условия, чтобы у них не было желания никуда выезжать. Это наша задача, задача государства, которая здесь явно где-то в чём-то не дорабатывается, задача руководителей различных учреждений культуры в данном случае. Чтобы у нас везде всё было достойно на самом хорошем, высоком уровне", - сказал Путин в ходе заседания Совета по культуре и искусству.
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КультураВладимир ПутинРоссия
 
 
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