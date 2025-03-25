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Путин поприветствовал новых членов Совета по культуре и искусству - РИА Новости, 25.03.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
17:52 25.03.2025 (обновлено: 18:16 25.03.2025)
https://ria.ru/20250325/putin-2007256482.html
Путин поприветствовал новых членов Совета по культуре и искусству
Путин поприветствовал новых членов Совета по культуре и искусству - РИА Новости, 25.03.2025
Путин поприветствовал новых членов Совета по культуре и искусству
Президент России Владимир Путин поприветствовал новых членов Совета по культуре и искусству. РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T17:52:00+03:00
2025-03-25T18:16:00+03:00
культура
россия
владимир путин
никита михалков
константин хабенский
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал новых членов Совета по культуре и искусству. Во вторник Путин проводит заседание Совета по культуре и искусству, чтобы обсудить вопросы, связанные с образованием в этой сфере, литературой и книгоизданием. "Наша встреча обещает, во всяком случае, я надеюсь, будет насыщенной и, убежден, плодотворной. Тем более что состав совета значительно обновлен, представляет практически все направления культурной сферы страны. Я рад приветствовать наших новых коллег, рассчитываю на ваше активное и содержательное участие в решении задач, которые стоят перед советом", - сказал президент на заседании совета. Путин в октябре 2024 года своим указом утвердил новый состав совета. Некоторые члены предыдущего состава продолжили работу, но появились и новые имена. В обновленный совет вошли, в том числе, режиссер Никита Михалков, актер Константин Хабенский, певец Ильдар Абдразаков, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, писатель Захар Прилепин. Заместителем председателя остался кинорежиссер Карен Шахназаров, а секретарем совета - помощник президента России Владимир Мединский, который не так давно возглавил Союз писателей России. Его кандидатуру поддержало большинство участников внеочередного съезда этой организации, который состоялся в конце февраля.
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россия, владимир путин, никита михалков, константин хабенский
Культура, Россия, Владимир Путин, Никита Михалков, Константин Хабенский

Путин поприветствовал новых членов Совета по культуре и искусству

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит заседание Совета по культуре и искусству в Москве. 25 марта 2025
Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит заседание Совета по культуре и искусству в Москве. 25 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит заседание Совета по культуре и искусству в Москве. 25 марта 2025
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал новых членов Совета по культуре и искусству.
Во вторник Путин проводит заседание Совета по культуре и искусству, чтобы обсудить вопросы, связанные с образованием в этой сфере, литературой и книгоизданием.
"Наша встреча обещает, во всяком случае, я надеюсь, будет насыщенной и, убежден, плодотворной. Тем более что состав совета значительно обновлен, представляет практически все направления культурной сферы страны. Я рад приветствовать наших новых коллег, рассчитываю на ваше активное и содержательное участие в решении задач, которые стоят перед советом", - сказал президент на заседании совета.
Путин в октябре 2024 года своим указом утвердил новый состав совета. Некоторые члены предыдущего состава продолжили работу, но появились и новые имена. В обновленный совет вошли, в том числе, режиссер Никита Михалков, актер Константин Хабенский, певец Ильдар Абдразаков, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, писатель Захар Прилепин.
Заместителем председателя остался кинорежиссер Карен Шахназаров, а секретарем совета - помощник президента России Владимир Мединский, который не так давно возглавил Союз писателей России. Его кандидатуру поддержало большинство участников внеочередного съезда этой организации, который состоялся в конце февраля.
 
КультураРоссияВладимир ПутинНикита МихалковКонстантин Хабенский
 
 
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