https://ria.ru/20250325/putin-2007256482.html

Путин поприветствовал новых членов Совета по культуре и искусству

Путин поприветствовал новых членов Совета по культуре и искусству - РИА Новости, 25.03.2025

Путин поприветствовал новых членов Совета по культуре и искусству

Президент России Владимир Путин поприветствовал новых членов Совета по культуре и искусству. РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T17:52:00+03:00

2025-03-25T17:52:00+03:00

2025-03-25T18:16:00+03:00

культура

россия

владимир путин

никита михалков

константин хабенский

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал новых членов Совета по культуре и искусству. Во вторник Путин проводит заседание Совета по культуре и искусству, чтобы обсудить вопросы, связанные с образованием в этой сфере, литературой и книгоизданием. "Наша встреча обещает, во всяком случае, я надеюсь, будет насыщенной и, убежден, плодотворной. Тем более что состав совета значительно обновлен, представляет практически все направления культурной сферы страны. Я рад приветствовать наших новых коллег, рассчитываю на ваше активное и содержательное участие в решении задач, которые стоят перед советом", - сказал президент на заседании совета. Путин в октябре 2024 года своим указом утвердил новый состав совета. Некоторые члены предыдущего состава продолжили работу, но появились и новые имена. В обновленный совет вошли, в том числе, режиссер Никита Михалков, актер Константин Хабенский, певец Ильдар Абдразаков, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, писатель Захар Прилепин. Заместителем председателя остался кинорежиссер Карен Шахназаров, а секретарем совета - помощник президента России Владимир Мединский, который не так давно возглавил Союз писателей России. Его кандидатуру поддержало большинство участников внеочередного съезда этой организации, который состоялся в конце февраля.

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россия, владимир путин, никита михалков, константин хабенский