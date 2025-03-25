https://ria.ru/20250325/putin-2007250359.html

Культура должна быть доступна всем россиянам, заявил Путин

Культура должна быть доступна всем россиянам, заявил Путин - РИА Новости, 25.03.2025

Культура должна быть доступна всем россиянам, заявил Путин

Культура должна быть доступна россиянам, вне зависимости от того, где они живут, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T17:36:00+03:00

2025-03-25T17:36:00+03:00

2025-03-25T18:37:00+03:00

владимир путин

россия

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Культура должна быть доступна россиянам, вне зависимости от того, где они живут, заявил президент РФ Владимир Путин."Инфраструктура в сфере культуры должна быть достаточна и по количеству, содержательна по смыслам и доступна всем гражданам. Вне зависимости от места проживания и уровня доходов, люди должны с детства иметь возможность, что называется, встречаться с культурой", - сказал Путин в ходе совета по культуре и искусству.

https://ria.ru/20250325/putin-2007250601.html

россия

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2025

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владимир путин, россия