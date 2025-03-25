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Культура должна быть доступна всем россиянам, заявил Путин - РИА Новости, 25.03.2025
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17:36 25.03.2025 (обновлено: 18:37 25.03.2025)
https://ria.ru/20250325/putin-2007250359.html
Культура должна быть доступна всем россиянам, заявил Путин
Культура должна быть доступна всем россиянам, заявил Путин - РИА Новости, 25.03.2025
Культура должна быть доступна всем россиянам, заявил Путин
Культура должна быть доступна россиянам, вне зависимости от того, где они живут, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T17:36:00+03:00
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владимир путин
россия
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Культура должна быть доступна россиянам, вне зависимости от того, где они живут, заявил президент РФ Владимир Путин."Инфраструктура в сфере культуры должна быть достаточна и по количеству, содержательна по смыслам и доступна всем гражданам. Вне зависимости от места проживания и уровня доходов, люди должны с детства иметь возможность, что называется, встречаться с культурой", - сказал Путин в ходе совета по культуре и искусству.
https://ria.ru/20250325/putin-2007250601.html
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владимир путин, россия
Владимир Путин, Россия
Культура должна быть доступна всем россиянам, заявил Путин

Путин: культура должна быть доступна всем россиянам, вне зависимости от региона

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции заседание Совета при президенте РФ по культуре и искусству. 25 марта 2025
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции заседание Совета при президенте РФ по культуре и искусству. 25 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции заседание Совета при президенте РФ по культуре и искусству. 25 марта 2025
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Культура должна быть доступна россиянам, вне зависимости от того, где они живут, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Инфраструктура в сфере культуры должна быть достаточна и по количеству, содержательна по смыслам и доступна всем гражданам. Вне зависимости от места проживания и уровня доходов, люди должны с детства иметь возможность, что называется, встречаться с культурой", - сказал Путин в ходе совета по культуре и искусству.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
Путин назвал культуру ресурсом экономического развития регионов
Вчера, 17:38
 
Владимир ПутинРоссия
 
 
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