Путин пообщался с лауреатами премий в области культуры
Путин пообщался с лауреатами премий в области культуры за бокалом шампанского
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин общается с участниками церемонии вручения премий президента для молодых деятелей культуры
Президент РФ Владимир Путин общается с участниками церемонии вручения премий президента для молодых деятелей культуры
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообщался за бокалом шампанского с лауреатами премий молодым деятелям культуры и премий в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества.
Глава государства во вторник в Кремле наградил лауреатов. После торжественной церемонии президент забрал участников "на две минутки". В камерной обстановке за бокалом шампанского глава государства еще раз поздравил награжденных с Днем работника культуры.
"Я вас еще раз поздравляю, желаю всего самого доброго и благодарю за то, что действительно было сделано. Все так интересно, красиво. Некоторые вещи посмотрел, полистал, очень красиво. Спасибо большое. Поздравляю", - сказал Путин.
Премии президента для молодых деятелей культуры и премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества вручаются с 2011 и 2013 года соответственно. Вручение премий приурочено ко Дню работника культуры, который отмечается 25 марта.