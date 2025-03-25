https://ria.ru/20250325/putin--2007256062.html

Путин пообщался с лауреатами премий в области культуры

Путин пообщался с лауреатами премий в области культуры - РИА Новости, 25.03.2025

Путин пообщался с лауреатами премий в области культуры

Президент РФ Владимир Путин пообщался за бокалом шампанского с лауреатами премий молодым деятелям культуры и премий в области литературы и искусства за... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T17:51:00+03:00

2025-03-25T17:51:00+03:00

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культура

владимир путин

россия

общество

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообщался за бокалом шампанского с лауреатами премий молодым деятелям культуры и премий в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества. Глава государства во вторник в Кремле наградил лауреатов. После торжественной церемонии президент забрал участников "на две минутки". В камерной обстановке за бокалом шампанского глава государства еще раз поздравил награжденных с Днем работника культуры. "Я вас еще раз поздравляю, желаю всего самого доброго и благодарю за то, что действительно было сделано. Все так интересно, красиво. Некоторые вещи посмотрел, полистал, очень красиво. Спасибо большое. Поздравляю", - сказал Путин. Премии президента для молодых деятелей культуры и премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества вручаются с 2011 и 2013 года соответственно. Вручение премий приурочено ко Дню работника культуры, который отмечается 25 марта.

https://ria.ru/20250325/putin-2007250601.html

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владимир путин, россия, общество