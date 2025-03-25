Рейтинг@Mail.ru
Путин пообщался с лауреатами премий в области культуры - РИА Новости, 25.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
17:51 25.03.2025 (обновлено: 19:53 25.03.2025)
https://ria.ru/20250325/putin--2007256062.html
Путин пообщался с лауреатами премий в области культуры
Путин пообщался с лауреатами премий в области культуры - РИА Новости, 25.03.2025
Путин пообщался с лауреатами премий в области культуры
Президент РФ Владимир Путин пообщался за бокалом шампанского с лауреатами премий молодым деятелям культуры и премий в области литературы и искусства за... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T17:51:00+03:00
2025-03-25T19:53:00+03:00
культура
владимир путин
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/19/2007283249_0:160:3068:1887_1920x0_80_0_0_c1ced523486694c231222088dba7fe70.jpg
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообщался за бокалом шампанского с лауреатами премий молодым деятелям культуры и премий в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества. Глава государства во вторник в Кремле наградил лауреатов. После торжественной церемонии президент забрал участников "на две минутки". В камерной обстановке за бокалом шампанского глава государства еще раз поздравил награжденных с Днем работника культуры. "Я вас еще раз поздравляю, желаю всего самого доброго и благодарю за то, что действительно было сделано. Все так интересно, красиво. Некоторые вещи посмотрел, полистал, очень красиво. Спасибо большое. Поздравляю", - сказал Путин. Премии президента для молодых деятелей культуры и премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества вручаются с 2011 и 2013 года соответственно. Вручение премий приурочено ко Дню работника культуры, который отмечается 25 марта.
https://ria.ru/20250325/putin-2007250601.html
https://ria.ru/20250325/putin-2007250359.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/19/2007283249_651:118:3068:1931_1920x0_80_0_0_768fedf45870ae50d184213c26e6dddd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, россия, общество
Культура, Владимир Путин, Россия, Общество
Путин пообщался с лауреатами премий в области культуры

Путин пообщался с лауреатами премий в области культуры за бокалом шампанского

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин общается с участниками церемонии вручения премий президента для молодых деятелей культуры
Президент РФ Владимир Путин общается с участниками церемонии вручения премий президента для молодых деятелей культуры - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин общается с участниками церемонии вручения премий президента для молодых деятелей культуры
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообщался за бокалом шампанского с лауреатами премий молодым деятелям культуры и премий в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества.
Глава государства во вторник в Кремле наградил лауреатов. После торжественной церемонии президент забрал участников "на две минутки". В камерной обстановке за бокалом шампанского глава государства еще раз поздравил награжденных с Днем работника культуры.
Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит заседание Совета по культуре и искусству в Москве. 25 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
Путин назвал культуру ресурсом экономического развития регионов
Вчера, 17:38
"Я вас еще раз поздравляю, желаю всего самого доброго и благодарю за то, что действительно было сделано. Все так интересно, красиво. Некоторые вещи посмотрел, полистал, очень красиво. Спасибо большое. Поздравляю", - сказал Путин.
Премии президента для молодых деятелей культуры и премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества вручаются с 2011 и 2013 года соответственно. Вручение премий приурочено ко Дню работника культуры, который отмечается 25 марта.
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание попечительского совета Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
Культура должна быть доступна всем россиянам, заявил Путин
Вчера, 17:36
 
КультураВладимир ПутинРоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала