https://ria.ru/20250325/ptentsy-2007102891.html

В Московском зоопарке родились пингвинята Гумбольдта и птенец баклана

В Московском зоопарке родились пингвинята Гумбольдта и птенец баклана - РИА Новости, 25.03.2025

В Московском зоопарке родились пингвинята Гумбольдта и птенец баклана

В Московском зоопарке появились на свет пять пингвинят Гумбольдта и один птенец большого баклана, сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T09:09:00+03:00

2025-03-25T09:09:00+03:00

2025-03-25T11:25:00+03:00

хорошие новости

московский зоопарк

общество

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/19/2007100616_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_9bc5f46fc40b646d657ccf8fc6fa87d8.jpg

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. В Московском зоопарке появились на свет пять пингвинят Гумбольдта и один птенец большого баклана, сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы. "В начале января этого года в группе пингвинов Гумбольдта появилось на свет пятеро птенцов. У двух пар — по два и еще у одной — один. Пол пингвинят будет ясен через несколько месяцев. Кроме того, в феврале вылупился малыш и у пары больших бакланов. Его пол тоже пока неизвестен. Это уже третье поколение детенышей в птичьей семье", — говорится в публикации. На сайте отметили, что пингвины Гумбольдта регулярно размножаются в Московском зоопарке. Им почти не нужна помощь зоологов и ветврачей в уходе за птенцами: взрослые пингвины отлично справляются сами. Но птицы находятся под постоянным присмотром. "Специалисты следили за кладками яиц, дополнительно обеспечивая их сохранность. Это было возможно, так как пингвины доверяют определенным сотрудникам и разрешают им проверять норы. Поначалу пингвинята находились в норе вместе с родителями. Взрослые охраняли их и отходили, только чтобы поесть. Сейчас малыши уже понемногу выходят на берег, иногда даже пытаются плавать", — рассказали в мэрии. Кроме того, в Московском зоопарке обитает семейство больших бакланов, которое недавно пополнилось еще одним птенцом. Сейчас он уже достаточно подрос, чтобы пробовать взрослую пищу: он способен сам съесть небольшую салаку. Малыш отличается от родителей размером и пухом на шее. В остальном он уже почти полностью похож на взрослого большого баклана.

https://ria.ru/20250312/ptenets-2004468335.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

московский зоопарк, общество, москва