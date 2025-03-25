В Московском зоопарке родились пингвинята Гумбольдта и птенец баклана
В Московском зоопарке родились 5 пингвинят Гумбольдта и птенец большого баклана
© Фото : Пресс-служба Департамента культуры города МосквыВ Московском зоопарке родились пять пингвинят
В Московском зоопарке родились пять пингвинят
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. В Московском зоопарке появились на свет пять пингвинят Гумбольдта и один птенец большого баклана, сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы.
"В начале января этого года в группе пингвинов Гумбольдта появилось на свет пятеро птенцов. У двух пар — по два и еще у одной — один. Пол пингвинят будет ясен через несколько месяцев. Кроме того, в феврале вылупился малыш и у пары больших бакланов. Его пол тоже пока неизвестен. Это уже третье поколение детенышей в птичьей семье", — говорится в публикации.
© Фото : Пресс-служба Департамента культуры города МосквыВ Московском зоопарке родились пять пингвинят
В Московском зоопарке родились пять пингвинят
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© Фото : Пресс-служба Департамента культуры города МосквыВ Московском зоопарке родились пять пингвинят
В Московском зоопарке родились пять пингвинят
2 из 3
© Фото : Пресс-служба Департамента культуры города МосквыВ Московском зоопарке родились пять пингвинят
В Московском зоопарке родились пять пингвинят
3 из 3
В Московском зоопарке родились пять пингвинят
1 из 3
В Московском зоопарке родились пять пингвинят
2 из 3
В Московском зоопарке родились пять пингвинят
3 из 3
На сайте отметили, что пингвины Гумбольдта регулярно размножаются в Московском зоопарке. Им почти не нужна помощь зоологов и ветврачей в уходе за птенцами: взрослые пингвины отлично справляются сами. Но птицы находятся под постоянным присмотром.
"Специалисты следили за кладками яиц, дополнительно обеспечивая их сохранность. Это было возможно, так как пингвины доверяют определенным сотрудникам и разрешают им проверять норы. Поначалу пингвинята находились в норе вместе с родителями. Взрослые охраняли их и отходили, только чтобы поесть. Сейчас малыши уже понемногу выходят на берег, иногда даже пытаются плавать", — рассказали в мэрии.
Кроме того, в Московском зоопарке обитает семейство больших бакланов, которое недавно пополнилось еще одним птенцом. Сейчас он уже достаточно подрос, чтобы пробовать взрослую пищу: он способен сам съесть небольшую салаку. Малыш отличается от родителей размером и пухом на шее. В остальном он уже почти полностью похож на взрослого большого баклана.
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