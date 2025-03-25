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В Московском зоопарке родились пингвинята Гумбольдта и птенец баклана - РИА Новости, 25.03.2025
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Хорошие новости
 
09:09 25.03.2025 (обновлено: 11:25 25.03.2025)
https://ria.ru/20250325/ptentsy-2007102891.html
В Московском зоопарке родились пингвинята Гумбольдта и птенец баклана
В Московском зоопарке родились пингвинята Гумбольдта и птенец баклана - РИА Новости, 25.03.2025
В Московском зоопарке родились пингвинята Гумбольдта и птенец баклана
В Московском зоопарке появились на свет пять пингвинят Гумбольдта и один птенец большого баклана, сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T09:09:00+03:00
2025-03-25T11:25:00+03:00
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московский зоопарк
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. В Московском зоопарке появились на свет пять пингвинят Гумбольдта и один птенец большого баклана, сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы. "В начале января этого года в группе пингвинов Гумбольдта появилось на свет пятеро птенцов. У двух пар — по два и еще у одной — один. Пол пингвинят будет ясен через несколько месяцев. Кроме того, в феврале вылупился малыш и у пары больших бакланов. Его пол тоже пока неизвестен. Это уже третье поколение детенышей в птичьей семье", — говорится в публикации. На сайте отметили, что пингвины Гумбольдта регулярно размножаются в Московском зоопарке. Им почти не нужна помощь зоологов и ветврачей в уходе за птенцами: взрослые пингвины отлично справляются сами. Но птицы находятся под постоянным присмотром. "Специалисты следили за кладками яиц, дополнительно обеспечивая их сохранность. Это было возможно, так как пингвины доверяют определенным сотрудникам и разрешают им проверять норы. Поначалу пингвинята находились в норе вместе с родителями. Взрослые охраняли их и отходили, только чтобы поесть. Сейчас малыши уже понемногу выходят на берег, иногда даже пытаются плавать", — рассказали в мэрии. Кроме того, в Московском зоопарке обитает семейство больших бакланов, которое недавно пополнилось еще одним птенцом. Сейчас он уже достаточно подрос, чтобы пробовать взрослую пищу: он способен сам съесть небольшую салаку. Малыш отличается от родителей размером и пухом на шее. В остальном он уже почти полностью похож на взрослого большого баклана.
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московский зоопарк, общество, москва
Хорошие новости, Московский зоопарк, Общество, Москва
В Московском зоопарке родились пингвинята Гумбольдта и птенец баклана

В Московском зоопарке родились 5 пингвинят Гумбольдта и птенец большого баклана

© Фото : Пресс-служба Департамента культуры города МосквыВ Московском зоопарке родились пять пингвинят
В Московском зоопарке родились пять пингвинят - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© Фото : Пресс-служба Департамента культуры города Москвы
В Московском зоопарке родились пять пингвинят
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. В Московском зоопарке появились на свет пять пингвинят Гумбольдта и один птенец большого баклана, сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы.
"В начале января этого года в группе пингвинов Гумбольдта появилось на свет пятеро птенцов. У двух пар — по два и еще у одной — один. Пол пингвинят будет ясен через несколько месяцев. Кроме того, в феврале вылупился малыш и у пары больших бакланов. Его пол тоже пока неизвестен. Это уже третье поколение детенышей в птичьей семье", — говорится в публикации.
© Фото : Пресс-служба Департамента культуры города МосквыВ Московском зоопарке родились пять пингвинят
В Московском зоопарке родились пять пингвинят
В Московском зоопарке родились пять пингвинят
© Фото : Пресс-служба Департамента культуры города Москвы
1 из 3
© Фото : Пресс-служба Департамента культуры города МосквыВ Московском зоопарке родились пять пингвинят
В Московском зоопарке родились пять пингвинят
В Московском зоопарке родились пять пингвинят
© Фото : Пресс-служба Департамента культуры города Москвы
2 из 3
© Фото : Пресс-служба Департамента культуры города МосквыВ Московском зоопарке родились пять пингвинят
В Московском зоопарке родились пять пингвинят
В Московском зоопарке родились пять пингвинят
© Фото : Пресс-служба Департамента культуры города Москвы
3 из 3
В Московском зоопарке родились пять пингвинят
© Фото : Пресс-служба Департамента культуры города Москвы
1 из 3
В Московском зоопарке родились пять пингвинят
© Фото : Пресс-служба Департамента культуры города Москвы
2 из 3
В Московском зоопарке родились пять пингвинят
© Фото : Пресс-служба Департамента культуры города Москвы
3 из 3
На сайте отметили, что пингвины Гумбольдта регулярно размножаются в Московском зоопарке. Им почти не нужна помощь зоологов и ветврачей в уходе за птенцами: взрослые пингвины отлично справляются сами. Но птицы находятся под постоянным присмотром.
"Специалисты следили за кладками яиц, дополнительно обеспечивая их сохранность. Это было возможно, так как пингвины доверяют определенным сотрудникам и разрешают им проверять норы. Поначалу пингвинята находились в норе вместе с родителями. Взрослые охраняли их и отходили, только чтобы поесть. Сейчас малыши уже понемногу выходят на берег, иногда даже пытаются плавать", — рассказали в мэрии.
Кроме того, в Московском зоопарке обитает семейство больших бакланов, которое недавно пополнилось еще одним птенцом. Сейчас он уже достаточно подрос, чтобы пробовать взрослую пищу: он способен сам съесть небольшую салаку. Малыш отличается от родителей размером и пухом на шее. В остальном он уже почти полностью похож на взрослого большого баклана.
Птенец папуанского калао в Московском зоопарке - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
В Московском зоопарке появился птенец папуанского калао
12 марта, 10:06
 
Хорошие новостиМосковский зоопаркОбществоМосква
 
 
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