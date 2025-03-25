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Биография Александра Прошкина

Биография Александра Прошкина - РИА Новости, 25.03.2025

Биография Александра Прошкина

Кинорежиссер и сценарист, народный артист России Александр Анатольевич Прошкин родился 25 марта 1940 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург) в семье... РИА Новости, 25.03.2025

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Кинорежиссер и сценарист, народный артист России Александр Анатольевич Прошкин родился 25 марта 1940 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург) в семье преподавателя Ленинградского высшего художественно-промышленного училища имени В.И. Мухиной (ныне Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени А.Л. Штиглица). Его мать, по профессии переводчик, работала в социальном отделе Ленинградского художественного фонда. В 1961 году Александр Прошкин окончил актерский факультет Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии (ныне Российский государственный институт сценических искусств), курс Бориса Зона, в 1968 году – Высшие режиссерские курсы при Гостелерадио СССР. В 1961-1966 годах Прошкин работал актером Ленинградского театра комедии (ныне Санкт-Петербургский академический театр комедии имени Н.П. Акимова) под руководством Николая Акимова, чья личность оказала на него большое влияние.В 1968-1978 годах был режиссером Главной редакции литературно-драматических программ Центрального телевидения. Александр Прошкин поставил более 30 телевизионных спектаклей, среди которых "Пиквикский клуб", "Доктор философии", "Война с саламандрами", "Третий человек" и др. В 1975 году он снял один из первых российских сериалов "Ольга Сергеевна".С 1978 года работал режиссером творческого объединения "Экран". На студии им был поставлен фильм "Стратегия риска" (1978), сняты телефильмы "Инспектор Гулл" (1979), "Частное лицо" (1980), "Опасный возраст" (1981). Известность режиссеру принес телевизионный сериал "Михайло Ломоносов" (1984-1986).С 1987 года Александр Прошкин – режиссер киностудии "Мосфильм". Поставленный им в 1987 году фильм "Холодное лето пятьдесят третьего…" с Анатолием Папановым и Валерием Приемыховым в главных ролях стал одним из первых лент "перестроечного" кино и был удостоен Государственной премии СССР и профессиональных наград.В числе последующих работ режиссера – фильмы "Увидеть Париж и умереть" (1992), "Черная вуаль" (1995), "Русский бунт" (2000), "Трио" (2002), сериалы "Николай Вавилов" (1990), "Доктор Живаго" (2005). Его драма "Живи и помни" (2008) по одноименной повести Валентина Распутина получила приз за лучшую режиссуру на фестивале "Кинотавр".В основу следующего фильма Прошкина "Чудо" (2009) были положены реальные события, произошедшие в Куйбышеве (ныне Самара) в 1956 году и известные как "Стояние Зои". Фильм был удостоен приза за лучшую режиссуру Международного благотворительного фестиваля "Лучезарный ангел".В 2012 году состоялась премьера фильма "Искупление" о жизни людей в первый год после войны по одноименной повести Фридриха Горенштейна. На Всемирном кинофестивале в Монреале картина получила приз "за лучший художественный вклад". В 2015 году Прошкин выпустил два фильма – социальную драму "Охрана" и драму "Райские кущи" по произведению Александра Вампилова "Утиная охота". В октября 2020 года на Московском кинофестивале состоялся показ фильма Александра Прошкина "Назад в степь к сарматам".К ряду своих фильмов и сериалов Александр Прошкин написал сценарии. Он является сценаристом кинолент "Инспектор Гулл", "Николай Вавилов", "Черная вуаль", "Трио", "Живи и помни", "Охрана", "Райские кущи" и "Назад в степь к сарматам".Как актер он сыграл эпизодические роли в собственных сериалах "Ольга Сергеевна" и "Михайло Ломоносов".Преподавал режиссуру в Московском институте телевидения и радиовещания "Останкино", также руководил мастерской на Высших курсах кино и телевидения ВГИК. Член Союза кинематографистов РФ, входит в правление Гильдии режиссеров.Член Национальной академии кинематографических искусств и наук России.Народный артист России (1995).Заслуженный деятель искусств РСФСР (1987).Лауреат Государственной премии СССР (1989).В 2000 году за большой вклад в развитие отечественного киноискусства он был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени. В 2017 году Александр Прошкин был удостоен ордена "За заслуги перед отечеством" III степени. Обладатель ряда кинопремий. В их числе премия "Ника" за лучший игровой фильм (1989) - "Холодное лето пятьдесят третьего...", "Золотой орел" за телевизионный сериал "Доктор Живаго" и многие другие.Сын Александра Прошкина – Андрей – кинорежиссер, создатель фильмов "Солдатский декамерон" (2005), "Орда" (2012), "Олеан" (2015), сериалов "Переводчик" (2013), "Доктор Рихтер" (2017, 2018) и "Выжившие" (2021). Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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справки, александр прошкин, биографии, культура