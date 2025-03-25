https://ria.ru/20250325/promyshlennost-2007066812.html

Московские предприятия химпромышленности расширяют ассортимент

Московские предприятия химпромышленности расширяют ассортимент - РИА Новости, 25.03.2025

Московские предприятия химпромышленности расширяют ассортимент

Столичные предприятия в сфере химической промышленности показывают рост производства и способность обеспечивать рынок востребованными изделиями, данные компании РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T07:13:00+03:00

2025-03-25T07:13:00+03:00

2025-03-25T07:13:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

анатолий гарбузов

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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Столичные предприятия в сфере химической промышленности показывают рост производства и способность обеспечивать рынок востребованными изделиями, данные компании постоянно наращивают выпуск и создают продукцию с особенными свойствами, сообщил министр правительства Москвы, глава городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов."Благодаря системной поддержке города, которая сегодня включает в себя более 20 всесторонних инструментов, предприятия отрасли укрепляют позиции и регулярно наращивают объемы выпуска важной продукции. Так, в минувшем году индекс промпроизводства химических веществ и продуктов в Москве вырос на 14,5% по сравнению с 2023-м, а в январе этот показатель увеличился на 34,1% год к году. Сегодня в секторе работает более 260 предприятий с общим штатом свыше 25 тысяч специалистов", – цитирует Гарбузова пресс-служба ДИПП.Предприятия, работающие на территории Москвы, производят мыло, моющие, чистящие и полирующие средства, а еще парфюмерные и косметические изделия, краски, лаки, химические волокна и так далее.Так, уже 30 лет полипропилен в Москве выпускает предприятие "НПП "Нефтехимия". В ассортименте компании 50 марок полимера. Данный продукт используют во время производства посуды и кухонных принадлежностей, детских игрушек, а также волокон, нитей, нетканых материалов, упаковки, канцелярии, автозапчастей и других товаров.В прошлом году линейка компании расширилась: появились восемь новых марок. У новинки фиксируют высокие показатели текучести расплава, благодаря этому можно изготавливать из полимера предметы бытового и технического назначения сложной геометрической формы с тонкими стенками, например, пищевые контейнеры с перегородками.Как рассказал генеральный директор завода Роман Жалюк, еще семь новых марок успешно прошли лабораторные исследования в Центре гигиены и эпидемиологии столицы."Лабораторные исследования показали, что полипропилен может использоваться для производства изделий медицинского назначения, в частности – медицинских шприцов, капельниц, лабораторных контейнеров", – подчеркнул гендиректор, его слова привели в пресс-службе ДИПП.Столичное предприятие "Поли-Р" занимается выпуском разнообразного ассортимента лакокрасочных материалов. Так, специалисты компании производят лаки, краски, эмали и другие товары для ремонта. Кроме того, около четырех лет компания самостоятельно разрабатывает составы лаков, красок и других материалов. Большая часть мощностей предприятия направлена на выпуск краски на водной основе. В 2024 году организация на 80% увеличила производство товаров, изготовив свыше 18 тысяч банок лакокрасочных покрытий.В столице реализован комфортный инвестклимат, который служит для развития производственного потенциала. Для компаний предусмотрено льготное инвесткредитование от Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства, также есть возможность арендовать землю у города по льготной ставке при строительстве предприятия в рамках масштабных инвестиционных проектов (МаИП), присвоение специальных статусов и другие инструменты

https://ria.ru/20250324/moskva-2007051353.html

https://ria.ru/20250323/tekhnopolis-2006764204.html

https://ria.ru/20250321/proizvodstvo-2006507359.html

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москва, анатолий гарбузов