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Житель Перми получил шесть лет колонии за организацию убийства бывшей жены

Житель Перми получил шесть лет колонии за организацию убийства бывшей жены - РИА Новости, 25.03.2025

Житель Перми получил шесть лет колонии за организацию убийства бывшей жены

Житель Пермского края получил 6 лет колонии за организацию убийства бывшей жены из-за доли в бизнесе, исполнителю он пообещал 50 тысяч рублей, женщина осталась... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T17:55:00+03:00

2025-03-25T17:55:00+03:00

2025-03-25T18:49:00+03:00

происшествия

пермский край

россия

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ПЕРМЬ, 25 мар - РИА Новости. Житель Пермского края получил 6 лет колонии за организацию убийства бывшей жены из-за доли в бизнесе, исполнителю он пообещал 50 тысяч рублей, женщина осталась жива, сообщили региональные СУСК РФ и прокуратура. По данным ведомств, мужчина из пермской Куеды хотел получить долю бывшей жены в бизнесе (фермерское хозяйство). В августе 2024 года он предложил своему знакомому за 50 тысяч рублей убить экс-супругу. Однако исполнитель не пошел на преступление и рассказал обо всем правоохранителям. Позднее своему знакомому он подтвердил, что якобы исполнил задуманное, показал фейковые фотографии лежащей на траве жертвы с признаками насильственной смерти. В результате заказчика задержали оперативники. "Житель Куеды осужден за приготовление и организацию убийства бывшей жены из-за доли в бизнесе. Ему назначено 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на один год", - говорится в сообщении. В краевой прокуратуре РИА Новости пояснили, что женщина осталась жива. Встречи обвиняемого и его знакомого проходили под контролем оперативников. Для демонстрации заказчику результатов убийства были сделаны постановочные фотографии, для которых использовался грим.

https://ria.ru/20241203/zakaz-1987092108.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, пермский край, россия, пермь