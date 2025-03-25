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Житель Перми получил шесть лет колонии за организацию убийства бывшей жены - РИА Новости, 25.03.2025
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17:55 25.03.2025 (обновлено: 18:49 25.03.2025)
https://ria.ru/20250325/prigovor-2007258809.html
Житель Перми получил шесть лет колонии за организацию убийства бывшей жены
Житель Перми получил шесть лет колонии за организацию убийства бывшей жены - РИА Новости, 25.03.2025
Житель Перми получил шесть лет колонии за организацию убийства бывшей жены
Житель Пермского края получил 6 лет колонии за организацию убийства бывшей жены из-за доли в бизнесе, исполнителю он пообещал 50 тысяч рублей, женщина осталась... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T17:55:00+03:00
2025-03-25T18:49:00+03:00
происшествия
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ПЕРМЬ, 25 мар - РИА Новости. Житель Пермского края получил 6 лет колонии за организацию убийства бывшей жены из-за доли в бизнесе, исполнителю он пообещал 50 тысяч рублей, женщина осталась жива, сообщили региональные СУСК РФ и прокуратура. По данным ведомств, мужчина из пермской Куеды хотел получить долю бывшей жены в бизнесе (фермерское хозяйство). В августе 2024 года он предложил своему знакомому за 50 тысяч рублей убить экс-супругу. Однако исполнитель не пошел на преступление и рассказал обо всем правоохранителям. Позднее своему знакомому он подтвердил, что якобы исполнил задуманное, показал фейковые фотографии лежащей на траве жертвы с признаками насильственной смерти. В результате заказчика задержали оперативники. "Житель Куеды осужден за приготовление и организацию убийства бывшей жены из-за доли в бизнесе. Ему назначено 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на один год", - говорится в сообщении. В краевой прокуратуре РИА Новости пояснили, что женщина осталась жива. Встречи обвиняемого и его знакомого проходили под контролем оперативников. Для демонстрации заказчику результатов убийства были сделаны постановочные фотографии, для которых использовался грим.
https://ria.ru/20241203/zakaz-1987092108.html
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происшествия, пермский край, россия, пермь
Происшествия, Пермский край, Россия, Пермь
Житель Перми получил шесть лет колонии за организацию убийства бывшей жены

Житель Перми заказал за 50 тыс руб убийство экс-супруги и получил 6 лет колонии

© СУ СК России по Пермскому краю/TelegramЖитель Пермского края, обвиняемый в организации убийства бывшей жены
Житель Пермского края, обвиняемый в организации убийства бывшей жены - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© СУ СК России по Пермскому краю/Telegram
Житель Пермского края, обвиняемый в организации убийства бывшей жены
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ПЕРМЬ, 25 мар - РИА Новости. Житель Пермского края получил 6 лет колонии за организацию убийства бывшей жены из-за доли в бизнесе, исполнителю он пообещал 50 тысяч рублей, женщина осталась жива, сообщили региональные СУСК РФ и прокуратура.
По данным ведомств, мужчина из пермской Куеды хотел получить долю бывшей жены в бизнесе (фермерское хозяйство). В августе 2024 года он предложил своему знакомому за 50 тысяч рублей убить экс-супругу. Однако исполнитель не пошел на преступление и рассказал обо всем правоохранителям. Позднее своему знакомому он подтвердил, что якобы исполнил задуманное, показал фейковые фотографии лежащей на траве жертвы с признаками насильственной смерти. В результате заказчика задержали оперативники.
«
"Житель Куеды осужден за приготовление и организацию убийства бывшей жены из-за доли в бизнесе. Ему назначено 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на один год", - говорится в сообщении.
В краевой прокуратуре РИА Новости пояснили, что женщина осталась жива. Встречи обвиняемого и его знакомого проходили под контролем оперативников. Для демонстрации заказчику результатов убийства были сделаны постановочные фотографии, для которых использовался грим.
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