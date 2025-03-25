https://ria.ru/20250325/prezident-2007294217.html

Додик проигнорировал решение суда БиГ, приехав в Израиль

Додик проигнорировал решение суда БиГ, приехав в Израиль - РИА Новости, 25.03.2025

Додик проигнорировал решение суда БиГ, приехав в Израиль

Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик прибыл с визитом в Израиль, несмотря на выданное ранее властями БиГ постановление об... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T20:16:00+03:00

2025-03-25T20:16:00+03:00

2025-03-25T20:16:00+03:00

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БЕЛГРАД, 25 мар – РИА Новости. Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик прибыл с визитом в Израиль, несмотря на выданное ранее властями БиГ постановление об аресте и объявление в розыск, о чем Додик сообщил в соцсетях. Лидер боснийских сербов 24 марта участвовал в мемориальных мероприятиях в Сербии на 26-ю годовщину начала бомбардировок НАТО Союзной республики Югославия. Во вторник пограничная полиция БиГ официально заявила, что начала расследование по факту пересечения Додиком госграницы, так как прокуратура БиГ 12 марта постановила задержать его, а суд БиГ 18 марта подписал объявление в розыск. "Я начал визит в Израиль, страну, чью силу, историю и решительность глубоко уважаю. Израиль показывает, что свобода и безопасность не имеют цены и что народ, который знает, кто он, не соглашается быть ни мишенью, ни слугой. Как Израиль защищает себя без извинений, так и Республика Сербская защищает свое право существовать, принимать решения, исполнять заветы предков. Сербы и евреи – народы, которых пытались полностью уничтожить, а они выжили. Поэтому понимаем друг друга и стоим вместе", - написал Додик во вторник в соцсети Х. Ожидается, что президент РС БиГ примет в Иерусалиме участие в двухдневной конференции об антисемитизме, наряду с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Ицхаком Герцогом. Суд Боснии и Герцеговины в Сараево 26 февраля признал президента Республики Сербской БиГ Милорада Додика виновным в несоблюдении решений не утвержденного ООН "высокого представителя в БиГ" Кристиана Шмидта и приговорил его заочно к году тюремного заключения и шести годам запрета на государственную и муниципальную службу. Прокуратура БиГ 12 марта предписала Агентству по расследованиям и защите (SIPA) задержать Додика, а также премьера РС БиГ Радована Вишковича и председателя скупщины (парламента) Ненада Стевандича. Босния и Герцеговина объявила о выходе из состава Югославии в 1992 году, после чего в республике началась война с участием боснийских мусульман, сербов и хорватов, которая продолжалась до 1995 года. Точное число жертв официально не установлено, различные источники указывают на цифру свыше 100 тысяч человек. При участии международного сообщества было подписано мирное Дейтонское соглашение, сформированы три образования - Федерация БиГ, Республика Сербская и особый округ Брчко. Во главе государства стоит президиум, состоящий из трех человек: по одному представителю от сербов, хорватов и бошняков (боснийских мусульман).

https://ria.ru/20250316/dodik-2005259023.html

https://ria.ru/20250321/dodik-2006360735.html

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республика сербская

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в мире, израиль, республика сербская, босния и герцеговина, милорад додик, биньямин нетаньяху, ицхак герцог, нато, оон