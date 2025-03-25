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Премьер Канады пообещал беспрецедентные инвестиции в оборону - РИА Новости, 25.03.2025
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16:33 25.03.2025
https://ria.ru/20250325/premer-2007231064.html
Премьер Канады пообещал беспрецедентные инвестиции в оборону
Премьер Канады пообещал беспрецедентные инвестиции в оборону - РИА Новости, 25.03.2025
Премьер Канады пообещал беспрецедентные инвестиции в оборону
Премьер Канады Марк Карни обещал беспрецедентные инвестиции в оборону страны в случае победы его партии на досрочных выборах. РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T16:33:00+03:00
2025-03-25T16:33:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 25 мар - РИА Новости. Премьер Канады Марк Карни обещал беспрецедентные инвестиции в оборону страны в случае победы его партии на досрочных выборах. "Мы обеспечим беспрецедентное увеличение инвестиции в наши вооруженные силы, чтобы мы могли защитить каждый дюйм нашей территории, пока помогаем нашим союзникам за границей", - заявил Карни на встрече со сторонниками, трансляция которой велась в соцсети Х. Ранее Карни заявил, что обратился к генерал-губернатору страны Мэри Саймон с просьбой распустить парламент и назначить досрочные выборы на 28 апреля. Президент США Дональд Трамп неоднократно выступал за присоединение Канады к США, указывая, что северный сосед недостаточно тратит на оборону, рассчитывая на защиту Вашингтона.
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в мире, канада, сша, вашингтон (штат), марк карни, дональд трамп
В мире, Канада, США, Вашингтон (штат), Марк Карни, Дональд Трамп
Премьер Канады пообещал беспрецедентные инвестиции в оборону

Премьер Канады Карни пообещал беспрецедентные инвестиции в оборону страны

© AP Photo / Chris J RatcliffeМарк Карни
Марк Карни - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© AP Photo / Chris J Ratcliffe
Марк Карни. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 мар - РИА Новости. Премьер Канады Марк Карни обещал беспрецедентные инвестиции в оборону страны в случае победы его партии на досрочных выборах.
"Мы обеспечим беспрецедентное увеличение инвестиции в наши вооруженные силы, чтобы мы могли защитить каждый дюйм нашей территории, пока помогаем нашим союзникам за границей", - заявил Карни на встрече со сторонниками, трансляция которой велась в соцсети Х.
Ранее Карни заявил, что обратился к генерал-губернатору страны Мэри Саймон с просьбой распустить парламент и назначить досрочные выборы на 28 апреля.
Президент США Дональд Трамп неоднократно выступал за присоединение Канады к США, указывая, что северный сосед недостаточно тратит на оборону, рассчитывая на защиту Вашингтона.
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В миреКанадаСШАВашингтон (штат)Марк КарниДональд Трамп
 
 
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