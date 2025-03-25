https://ria.ru/20250325/premer-2007231064.html

Премьер Канады пообещал беспрецедентные инвестиции в оборону

Премьер Канады пообещал беспрецедентные инвестиции в оборону - РИА Новости, 25.03.2025

Премьер Канады пообещал беспрецедентные инвестиции в оборону

Премьер Канады Марк Карни обещал беспрецедентные инвестиции в оборону страны в случае победы его партии на досрочных выборах. РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T16:33:00+03:00

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2025-03-25T16:33:00+03:00

в мире

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марк карни

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ВАШИНГТОН, 25 мар - РИА Новости. Премьер Канады Марк Карни обещал беспрецедентные инвестиции в оборону страны в случае победы его партии на досрочных выборах. "Мы обеспечим беспрецедентное увеличение инвестиции в наши вооруженные силы, чтобы мы могли защитить каждый дюйм нашей территории, пока помогаем нашим союзникам за границей", - заявил Карни на встрече со сторонниками, трансляция которой велась в соцсети Х. Ранее Карни заявил, что обратился к генерал-губернатору страны Мэри Саймон с просьбой распустить парламент и назначить досрочные выборы на 28 апреля. Президент США Дональд Трамп неоднократно выступал за присоединение Канады к США, указывая, что северный сосед недостаточно тратит на оборону, рассчитывая на защиту Вашингтона.

https://ria.ru/20250210/tramp-1998321158.html

канада

сша

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в мире, канада, сша, вашингтон (штат), марк карни, дональд трамп