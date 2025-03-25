https://ria.ru/20250325/pozhar-2007251142.html

На нефтебазе на Кубани после удара ВСУ полностью выгорели два резервуара

На нефтебазе на Кубани после удара ВСУ полностью выгорели два резервуара - РИА Новости, 25.03.2025

На нефтебазе на Кубани после удара ВСУ полностью выгорели два резервуара

Два резервуара полностью выгорели на нефтебазе в Кавказском районе Краснодарского края, пожар на которой начался после удара украинских беспилотников в ночь на... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T17:41:00+03:00

2025-03-25T17:41:00+03:00

2025-03-25T17:44:00+03:00

происшествия

кавказский район

краснодарский край

вениамин кондратьев

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Два резервуара полностью выгорели на нефтебазе в Кавказском районе Краснодарского края, пожар на которой начался после удара украинских беспилотников в ночь на 19 марта, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале. По его словам, пожар полностью ликвидирован. "В течение семи суток оперативные и экстренные службы работали в сложных условиях — тушили два резервуара, которые выгорели полностью, и вылившиеся из них нефтепродукты на максимальной площади до 10 тысяч "квадратов", - написал он.По его словам, за это время удалось справиться с несколькими "нештатными ситуациями, взрывом одного из резервуаров"."Постоянно охлаждали остальные объекты на территории, чтобы уберечь их от огня", - подчеркнул глава региона.Власти Кубани 19 марта заявили об отражении атаки украинских беспилотников. Из-за падения обломков произошел пожар на нефтебазе рядом со станицей. Поврежден трубопровод между резервуарами. Площадь возгорания составляла 20 "квадратов", позже она увеличилась до 3750 квадратных метров. Работа предприятия была приостановлена.Позже на нефтебазе произошел взрыв из-за разгерметизации горящего резервуара, пострадали два человека, площадь пожара увеличилась до 10 тысяч квадратных метров - загорелся еще один резервуар. Впоследствии один из двух загоревшихся резервуаров полностью потушили.

https://ria.ru/20250324/pozhar-2006955027.html

https://ria.ru/20250325/ataka-2007110302.html

кавказский район

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, кавказский район, краснодарский край, вениамин кондратьев