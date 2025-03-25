https://ria.ru/20250325/posledstviya-2007257273.html
Американская разведка раскрыла последствия санкций против России
Американская разведка раскрыла последствия санкций против России - РИА Новости, 25.03.2025
Американская разведка раскрыла последствия санкций против России
Антироссийские санкции Запада привели к инвестициям РФ в альтернативные партнерства, а отношения с Китаем помогли обойти ограничения, преодолеть которые удается РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T17:53:00+03:00
2025-03-25T17:53:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 25 мар - РИА Новости. Антироссийские санкции Запада привели к инвестициям РФ в альтернативные партнерства, а отношения с Китаем помогли обойти ограничения, преодолеть которые удается из-за низкого долга и инвестиций, говорится в докладе разведки США."Усилия Запада по изоляции и санкциям против РФ ускорили ее инвестиции в альтернативные партнерства, как и использование различных инструментов госуправления для противодействия США при поддержки со стороны Китая", - говорится в опубликованном докладе.Отношения с КНР помогли Москве обойти санкции и экспортный контроль, сохранить позиции на рынке энергоносителей и "создать глобальный противовес США", говорится в документе. Россия якобы использует БРИКС для проведения политики дедоларизации, утверждает разведка США."Россия показала, что может преодолеть существенные экономические проблемы", - говорится в докладе разведки, которая указывает, что такое стало возможным из-за "использования импортозамещения и поддержания низкого уровня госдолга, а также благодаря инвестициям в ВПК".
https://ria.ru/20250325/razvedka-2007246701.html
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россия, китай, сша, брикс, в мире
Россия, Китай, США, БРИКС, В мире
Американская разведка раскрыла последствия санкций против России
Антироссийские санкции привели к инвестициям РФ в Китай