https://ria.ru/20250325/poshekhone-2007222687.html

Комплекс по выращиванию рыбы открылся в Пошехонье

Комплекс по выращиванию рыбы открылся в Пошехонье - РИА Новости, 25.03.2025

Комплекс по выращиванию рыбы открылся в Пошехонье

Учебно-производственный комплекс по выращиванию рыб различных пород открылся в Пошехонском аграрно-политехническом колледже в Ярославской области, сообщает... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T16:06:00+03:00

2025-03-25T16:06:00+03:00

2025-03-25T16:06:00+03:00

ярославская область

михаил евраев

ярославская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823164439_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_34f10e06d43ccd56d460e9ac8cd952e6.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 25 мар – РИА Новости. Учебно-производственный комплекс по выращиванию рыб различных пород открылся в Пошехонском аграрно-политехническом колледже в Ярославской области, сообщает пресс-служба правительства региона. "В Пошехонском аграрно-политехническом колледже открылся учебно-производственный комплекс по выращиванию рыб различных пород. Это будет способствовать повышению качества подготовки специалистов по направлениям "Обработчик водных биоресурсов", "Ихтиология и рыбоводство" и "Обработчик рыбы и морепродуктов", - говорится в сообщении пресс-службы областного правительства. По данным областного правительства, у студентов-ихтиологов уже есть опыт успешного выращивания осетров, стерляди и форели. Это единственное в Ярославской области учреждение, имеющее свою установку замкнутого водоснабжения для разведения и выращивания аквакультуры. Ежегодно здесь выпускали около 500 килограммов рыбы, теперь планируют увеличить объемы в два раза. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев, чьи слова приводятся в сообщении, отметил, что в учебно-производственных комплексах (УПК) студенты получают практические навыки в условиях реального производства прямо в стенах учебного заведения. Кроме того, в УПК ребята могут зарабатывать во время учебы, и к моменту получения диплома у них уже будет первая запись в трудовой книжке, подчеркнул глава региона. "Сейчас в регионе уже более 30 учебно-производственных комплексов, в этом году планируем открыть еще 13, в том числе по таким направлениям, как биофармацевтическое производство, ветеринария, туризм и гостеприимство, производство металлических изделий", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства. По словам замминистра образования Ярославской области Александра Гудкова, работа по созданию на базе колледжей участков, воспроизводящих реальные производственные процессы, ведется в логике федерального проекта "Профессионалитет". По его словам, у колледжей появляется новый источник внебюджетных средств, а у предприятий – возможность принять молодых профессионалов, готовых к работе на производстве. "Открытие учебно-производственного комплекса, где молодые специалисты смогут получать необходимые в профессии практические навыки, – это инвестиция в будущее", – подчеркнул исполняющий обязанности министра АПК и потребительского рынка Ярославской области Евгений Тихонов. Сегодня аквакультура является одним из приоритетных направлений развития агропромышленного комплекса Ярославской области, отмечают в областном правительстве. В регионе функционирует пять предприятий, занимающихся выращиванием радужной форели, балтийского сига, клариевого сома и осетровых.

https://ria.ru/20250315/shkolniki-2005212089.html

https://ria.ru/20250317/evraev-2005589613.html

ярославская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

михаил евраев, ярославская область