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Поджигателю подстанции в Горно-Алтайске грозит до 20 лет тюрьмы - РИА Новости, 25.03.2025
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Туризм
 
06:08 25.03.2025
https://ria.ru/20250325/podzhog-2007090916.html
Поджигателю подстанции в Горно-Алтайске грозит до 20 лет тюрьмы
Поджигателю подстанции в Горно-Алтайске грозит до 20 лет тюрьмы - РИА Новости, 25.03.2025
Поджигателю подстанции в Горно-Алтайске грозит до 20 лет тюрьмы
Поджигатель подстанции в Горно-Алтайске, из-за которого часть города осталась без света, может получить до 20 лет тюрьмы в рамках нового уголовного дела о... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T06:08:00+03:00
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БАРНАУЛ, 25 мар – РИА Новости. Поджигатель подстанции в Горно-Алтайске, из-за которого часть города осталась без света, может получить до 20 лет тюрьмы в рамках нового уголовного дела о теракте, которое возбудили в его отношении, сообщили в МВД РФ по региону. Ранее глава региона Андрей Турчак сообщал, что неизвестный злоумышленник поджег подстанцию, из-за чего часть Горно- Алтайска осталась без света. Вредителя задержали, им оказался 20-летний студент местного техникума. Сумма причиненного ущерба составила 3,5 миллиона рублей. "Следователем отдела МВД России по Горно-Алтайску возбуждено уголовное дело в отношении 20-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьей 30, пунктом "а" части 2 статьи 205 УК РФ "Покушение на совершение террористического акта группой лиц по предварительному сговору, повлёкшее причинение значительного имущественного ущерба", - говорится в сообщении. Изначально дело было возбуждено по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога, повлекшее причинение значительного ущерба). В рамках нового дела, возбужденного по части 2 статьи 205, предусмотрено до 20 лет лишения свободы. "В настоящее время в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. МВД по Республике Алтай призывает граждан очень внимательно относиться ко всем звонкам и сообщениям, содержанием которых является требование совершить по инструкции собеседника какие-либо противозаконные действия. Помните, что атаки на стратегически важные объекты действующим законодательством квалифицируются как диверсия или террористический акт. Это особо тяжкие преступления, за совершение которых предусмотрено наказание вплоть до 20 лет лишения свободы", - отмечают в ведомстве.
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происшествия, россия, андрей турчак, горно-алтайск, республика алтай
Туризм, Происшествия, Россия, Андрей Турчак, Горно-Алтайск, Республика Алтай
Поджигателю подстанции в Горно-Алтайске грозит до 20 лет тюрьмы

Студенту, оставившему часть Горно-Алтайска без света, грозит до 20 лет тюрьмы

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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БАРНАУЛ, 25 мар – РИА Новости. Поджигатель подстанции в Горно-Алтайске, из-за которого часть города осталась без света, может получить до 20 лет тюрьмы в рамках нового уголовного дела о теракте, которое возбудили в его отношении, сообщили в МВД РФ по региону.
Ранее глава региона Андрей Турчак сообщал, что неизвестный злоумышленник поджег подстанцию, из-за чего часть Горно- Алтайска осталась без света. Вредителя задержали, им оказался 20-летний студент местного техникума. Сумма причиненного ущерба составила 3,5 миллиона рублей.
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"Следователем отдела МВД России по Горно-Алтайску возбуждено уголовное дело в отношении 20-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьей 30, пунктом "а" части 2 статьи 205 УК РФ "Покушение на совершение террористического акта группой лиц по предварительному сговору, повлёкшее причинение значительного имущественного ущерба", - говорится в сообщении.
Изначально дело было возбуждено по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога, повлекшее причинение значительного ущерба). В рамках нового дела, возбужденного по части 2 статьи 205, предусмотрено до 20 лет лишения свободы.
"В настоящее время в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. МВД по Республике Алтай призывает граждан очень внимательно относиться ко всем звонкам и сообщениям, содержанием которых является требование совершить по инструкции собеседника какие-либо противозаконные действия. Помните, что атаки на стратегически важные объекты действующим законодательством квалифицируются как диверсия или террористический акт. Это особо тяжкие преступления, за совершение которых предусмотрено наказание вплоть до 20 лет лишения свободы", - отмечают в ведомстве.
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