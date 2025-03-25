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Фестиваль искусств "Зарайская весна" пройдет 29 марта впервые в Подмосковье - РИА Новости, 25.03.2025
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Новости Подмосковья
 
19:01 25.03.2025
https://ria.ru/20250325/podmoskove-2007279812.html
Фестиваль искусств "Зарайская весна" пройдет 29 марта впервые в Подмосковье
Фестиваль искусств "Зарайская весна" пройдет 29 марта впервые в Подмосковье - РИА Новости, 25.03.2025
Фестиваль искусств "Зарайская весна" пройдет 29 марта впервые в Подмосковье
Фестиваль искусств "Зарайская весна" впервые пройдет 29 марта в Зарайском центральном парке Московской области, сообщает пресс-служба министерства культуры и... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T19:01:00+03:00
2025-03-25T19:01:00+03:00
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Фестиваль искусств "Зарайская весна" впервые пройдет 29 марта в Зарайском центральном парке Московской области, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона. Уточняется, что мероприятие организовали в честь культурного наследия муниципального образования и творчества современных местных художников, поэтов и музыкантов. В этот день в парке будут работать несколько тематических зон, посвященных разным видам искусства: архитектуре, литературе, театру, живописи и декоративно-прикладному творчеству. Все желающие смогут участвовать в игровой программе "Зарайские забавы", посетить творческие встречи "Виват, театр!" и "Литературная весна", создать своими руками тряпичную куклу или поделку из глины. Также во время фестиваля можно будет посетить тематические выставки и концертную программу при участии группы "Балалайка-62" и местных творческих коллективов.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
Фестиваль искусств "Зарайская весна" пройдет 29 марта впервые в Подмосковье

Фестиваль "Зарайская весна" пройдет 29 марта впервые в Московской области

© Depositphotos.com / victorlaz.mail.ruЗарайск
Зарайск - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© Depositphotos.com / victorlaz.mail.ru
Зарайск. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Фестиваль искусств "Зарайская весна" впервые пройдет 29 марта в Зарайском центральном парке Московской области, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона.
Уточняется, что мероприятие организовали в честь культурного наследия муниципального образования и творчества современных местных художников, поэтов и музыкантов.
В этот день в парке будут работать несколько тематических зон, посвященных разным видам искусства: архитектуре, литературе, театру, живописи и декоративно-прикладному творчеству. Все желающие смогут участвовать в игровой программе "Зарайские забавы", посетить творческие встречи "Виват, театр!" и "Литературная весна", создать своими руками тряпичную куклу или поделку из глины.
Также во время фестиваля можно будет посетить тематические выставки и концертную программу при участии группы "Балалайка-62" и местных творческих коллективов.
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