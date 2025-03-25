https://ria.ru/20250325/podmoskove-2007275367.html

Почти 350 тысяч онлайн-медприемов провели в Подмосковье с начала года

Почти 350 тысяч онлайн-медприемов провели в Подмосковье с начала года - РИА Новости, 25.03.2025

Почти 350 тысяч онлайн-медприемов провели в Подмосковье с начала года

Почти 350 тысяч телемедицинских консультаций провели в Московской области с начала 2025 года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона. РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T18:43:00+03:00

2025-03-25T18:43:00+03:00

2025-03-25T18:43:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Почти 350 тысяч телемедицинских консультаций провели в Московской области с начала 2025 года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона. Жители области могут с ее помощью проконсультироваться с врачом без очного посещения поликлиники. Она доступна взрослым, беременным женщинам и детям. Необходим лишь доступ в Интернет. "В ходе телемедицинской консультации врач контролирует динамику и ход лечения, расшифровывает результаты анализов и исследований или продлевает электронный рецепт на льготное лекарство. С начала года в регионе провели почти 350 тысяч таких онлайн-приемов", — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба. Записаться можно через региональный портал госуслуг "Здоровье", инфомат в медицинской организации, через линию 122 или на приеме у лечащего врача.

https://ria.ru/20250325/ege-2007268054.html

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московская область (подмосковье)