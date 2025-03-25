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Более 400 проектов технологического суверенитета заявили в Подмосковье - РИА Новости, 25.03.2025
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Новости Подмосковья
 
14:55 25.03.2025
https://ria.ru/20250325/podmoskove-2007198959.html
Более 400 проектов технологического суверенитета заявили в Подмосковье
Более 400 проектов технологического суверенитета заявили в Подмосковье - РИА Новости, 25.03.2025
Более 400 проектов технологического суверенитета заявили в Подмосковье
Свыше 400 проектов технологического суверенитета заявили в Подмосковье за три года, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T14:55:00+03:00
2025-03-25T14:55:00+03:00
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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Свыше 400 проектов технологического суверенитета заявили в Подмосковье за три года, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона. В ведомстве напомнили, что 25 марта 2022 года губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал закон "О перечне видов экономической (предпринимательской) деятельности, осуществляемой в целях обеспечения импортозамещения для преодоления негативных последствий введения ограничительных мер со стороны иностранных государств и международных организаций". "За прошедших три года в Московской области было заявлено к реализации 414 инвестиционных проектов в сфере импортозамещения. Из них 266 — это строительство новых производственных объектов, еще 148 направлены на модернизацию уже существующих предприятий. Суммарный объем инвестиций в эти проекты оценивается в 339,5 миллиарда рублей", — приводит пресс-служба слова зампредседателя правительства Московской области – министра инвестиций, промышленности и науки региона Екатерины Зиновьевой. Зампред отметила, что реализация проектов позволит создать порядка 33,5 тысячи рабочих мест для жителей региона, из них 8,9 тысячи планируется создать благодаря инвестпроектам, которые будут реализованы в 2025 году. "За три года в Московской области уже запущено почти 160 новых предприятий, работа которых направлена на обеспечение технологического суверенитета нашей страны. В этом году в Подмосковье планируется реализация еще 85 проектов. Суммарный объем инвестиций в эти проекты оценивается в 52 миллиарда рублей", — подчеркнула Зиновьева. Проекты импортозамещения в Московской области реализуются в различных отраслях: фармацевтика и медицина, электроника и машиностроение, химическая, кабельная, легкая промышленность, пищевые производства и другие.
https://ria.ru/20250324/remont-2007046997.html
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московская область (подмосковье), андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев
Более 400 проектов технологического суверенитета заявили в Подмосковье

Свыше 400 проектов технологического суверенитета заявили в Подмосковье за 3 года

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПроизводство кузовов для грузовых автомобилей
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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Свыше 400 проектов технологического суверенитета заявили в Подмосковье за три года, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона.
В ведомстве напомнили, что 25 марта 2022 года губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал закон "О перечне видов экономической (предпринимательской) деятельности, осуществляемой в целях обеспечения импортозамещения для преодоления негативных последствий введения ограничительных мер со стороны иностранных государств и международных организаций".
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"За прошедших три года в Московской области было заявлено к реализации 414 инвестиционных проектов в сфере импортозамещения. Из них 266 — это строительство новых производственных объектов, еще 148 направлены на модернизацию уже существующих предприятий. Суммарный объем инвестиций в эти проекты оценивается в 339,5 миллиарда рублей", — приводит пресс-служба слова зампредседателя правительства Московской области – министра инвестиций, промышленности и науки региона Екатерины Зиновьевой.
Зампред отметила, что реализация проектов позволит создать порядка 33,5 тысячи рабочих мест для жителей региона, из них 8,9 тысячи планируется создать благодаря инвестпроектам, которые будут реализованы в 2025 году.
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"За три года в Московской области уже запущено почти 160 новых предприятий, работа которых направлена на обеспечение технологического суверенитета нашей страны. В этом году в Подмосковье планируется реализация еще 85 проектов. Суммарный объем инвестиций в эти проекты оценивается в 52 миллиарда рублей", — подчеркнула Зиновьева.
Проекты импортозамещения в Московской области реализуются в различных отраслях: фармацевтика и медицина, электроника и машиностроение, химическая, кабельная, легкая промышленность, пищевые производства и другие.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей Воробьев
 
 
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