Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге актера задержали за комментарии в соцсети про РДК* - РИА Новости, 25.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:03 25.03.2025
https://ria.ru/20250325/peterburg-2007170162.html
В Петербурге актера задержали за комментарии в соцсети про РДК*
В Петербурге актера задержали за комментарии в соцсети про РДК* - РИА Новости, 25.03.2025
В Петербурге актера задержали за комментарии в соцсети про РДК*
В Санкт-Петербурге задержан местный житель, подозреваемый в публичном оправдании и пропаганде терроризма из-за комментариев в социальной сети, сообщает... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T13:03:00+03:00
2025-03-25T13:03:00+03:00
происшествия
россия
санкт-петербург
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/19/2007165704_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a0cb7a4b7f17499532f8c4c0d053f27a.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мар - РИА Новости. В Санкт-Петербурге задержан местный житель, подозреваемый в публичном оправдании и пропаганде терроризма из-за комментариев в социальной сети, сообщает пресс-служба городского главка СК РФ. "Следственным отделом по Петроградскому району ГСУСК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание и пропаганда терроризма)", - сообщает пресс-служба. Следствием установлено, что в феврале фигурант в открытой для пользователей группе в соцсети опубликовал комментарий, оправдывающий и пропагандирующий терроризм. Преступная деятельность выявлена и пресечена сотрудниками регионального управления ФСБ России, злоумышленник задержан. По месту его проживания проведен обыск. Как сообщили РИА Новости в силовых структурах региона, задержанный - петербуржец 1993 года рождения - в социальных сетях оставлял одобрительные комментарии под постами о якобы успехах "Русского добровольческого корпуса"* в боях против ВС РФ. "Известно, что мужчина окончил Санкт-Петербургский институт кино и телевидения и до недавнего времени работал актером массовых сцен. После и вплоть до задержания он трудился рекламщиком в крупном агентстве по организации культурно массовых мероприятий", - рассказал собеседник агентства. Сейчас решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрания меры пресечения.*Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20240924/aziya-1974358760.html
https://ria.ru/20250310/krokus-2004118842.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Задержание актера массовки за оправдание терроризма
Актера массовки задержали в Петербурге за одобрительные комментарии в соцсетях под постами о запрещенном РДК. Заведено дело об оправдании терроризма.
2025-03-25T13:03
true
PT0M20S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/19/2007165704_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_1bf7f5c770805c15638b59f9d034a84b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Петербурге актера задержали за комментарии в соцсети про РДК*

В Петербурге актера массовки задержали за комментарии в соцсети про РДК*

Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мар - РИА Новости. В Санкт-Петербурге задержан местный житель, подозреваемый в публичном оправдании и пропаганде терроризма из-за комментариев в социальной сети, сообщает пресс-служба городского главка СК РФ.
"Следственным отделом по Петроградскому району ГСУСК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание и пропаганда терроризма)", - сообщает пресс-служба.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
В Хабаровском крае женщину задержали за оправдание терроризма
24 сентября 2024, 08:30
Следствием установлено, что в феврале фигурант в открытой для пользователей группе в соцсети опубликовал комментарий, оправдывающий и пропагандирующий терроризм. Преступная деятельность выявлена и пресечена сотрудниками регионального управления ФСБ России, злоумышленник задержан. По месту его проживания проведен обыск.
Как сообщили РИА Новости в силовых структурах региона, задержанный - петербуржец 1993 года рождения - в социальных сетях оставлял одобрительные комментарии под постами о якобы успехах "Русского добровольческого корпуса"* в боях против ВС РФ.
"Известно, что мужчина окончил Санкт-Петербургский институт кино и телевидения и до недавнего времени работал актером массовых сцен. После и вплоть до задержания он трудился рекламщиком в крупном агентстве по организации культурно массовых мероприятий", - рассказал собеседник агентства.
Сейчас решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрания меры пресечения.
*Запрещенная в России террористическая организация
Здание концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
Жителя Калуги будут судить за оправдание теракта в "Крокусе"
10 марта, 15:35
 
ПроисшествияРоссияСанкт-ПетербургСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала