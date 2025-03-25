https://ria.ru/20250325/peterburg-2007170162.html

В Петербурге актера задержали за комментарии в соцсети про РДК*

В Петербурге актера задержали за комментарии в соцсети про РДК* - РИА Новости, 25.03.2025

В Петербурге актера задержали за комментарии в соцсети про РДК*

В Санкт-Петербурге задержан местный житель, подозреваемый в публичном оправдании и пропаганде терроризма из-за комментариев в социальной сети, сообщает... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T13:03:00+03:00

2025-03-25T13:03:00+03:00

2025-03-25T13:03:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мар - РИА Новости. В Санкт-Петербурге задержан местный житель, подозреваемый в публичном оправдании и пропаганде терроризма из-за комментариев в социальной сети, сообщает пресс-служба городского главка СК РФ. "Следственным отделом по Петроградскому району ГСУСК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание и пропаганда терроризма)", - сообщает пресс-служба. Следствием установлено, что в феврале фигурант в открытой для пользователей группе в соцсети опубликовал комментарий, оправдывающий и пропагандирующий терроризм. Преступная деятельность выявлена и пресечена сотрудниками регионального управления ФСБ России, злоумышленник задержан. По месту его проживания проведен обыск. Как сообщили РИА Новости в силовых структурах региона, задержанный - петербуржец 1993 года рождения - в социальных сетях оставлял одобрительные комментарии под постами о якобы успехах "Русского добровольческого корпуса"* в боях против ВС РФ. "Известно, что мужчина окончил Санкт-Петербургский институт кино и телевидения и до недавнего времени работал актером массовых сцен. После и вплоть до задержания он трудился рекламщиком в крупном агентстве по организации культурно массовых мероприятий", - рассказал собеседник агентства. Сейчас решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрания меры пресечения.*Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20240924/aziya-1974358760.html

https://ria.ru/20250310/krokus-2004118842.html

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Задержание актера массовки за оправдание терроризма Актера массовки задержали в Петербурге за одобрительные комментарии в соцсетях под постами о запрещенном РДК. Заведено дело об оправдании терроризма. 2025-03-25T13:03 true PT0M20S

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происшествия, россия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)