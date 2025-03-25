https://ria.ru/20250325/peskov-2007160422.html
По погибшим журналистам в ЛНР велся прицельный огонь, заявил Песков
По погибшим журналистам в ЛНР велся прицельный огонь, заявил Песков - РИА Новости, 25.03.2025
По погибшим журналистам в ЛНР велся прицельный огонь, заявил Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о гибели российских журналистов в ЛНР, заявил, что по ним велся прицельный огонь и их специально хотели РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T12:33:00+03:00
2025-03-25T12:33:00+03:00
2025-03-25T12:33:00+03:00
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никита гольдин
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о гибели российских журналистов в ЛНР, заявил, что по ним велся прицельный огонь и их специально хотели убить. "Огонь велся прицельный, их специально хотели убить", - сказал Песков журналистам. В понедельник "Известия" сообщили о гибели своего корреспондента Александра Федорчака в зоне проведения спецоперации в результате артиллерийского удара со стороны ВСУ. Телеканал "Звезда", в свою очередь, в своем Telegram-канале сообщил о гибели оператора телеканала "Звезда" Андрея Панова и водителя съемочной группы Александра Сиркели, а позднее - и о том, что тяжело ранен и корреспондент "Звезды" Никита Гольдин. СК РФ возбудил уголовное дело по факту гибели журналистов и мирных жителей в результате обстрела ВФУ поселка Михайловка в ЛНР. Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщал, что погибли шесть человек, включая трех представителей СМИ, в результате артиллерийского обстрела Кременского муниципального округа со стороны ВСУ.
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Происшествия, Луганская Народная Республика, Россия, Дмитрий Песков, Никита Гольдин, Леонид Пасечник, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), В мире
По погибшим журналистам в ЛНР велся прицельный огонь, заявил Песков
Песков: по журналистам в ЛНР велся прицельный огонь, их специально хотели убить