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Уроженец Перми получил 13 лет колонии за денежный перевод для ВСУ - РИА Новости, 25.03.2025
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14:49 25.03.2025
https://ria.ru/20250325/perm-2007197723.html
Уроженец Перми получил 13 лет колонии за денежный перевод для ВСУ
Уроженец Перми получил 13 лет колонии за денежный перевод для ВСУ - РИА Новости, 25.03.2025
Уроженец Перми получил 13 лет колонии за денежный перевод для ВСУ
Уроженец Перми осужден на 13 лет колонии строгого режима за госизмену после перевода денежных средств для военнослужащих Украины, сообщило региональное... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T14:49:00+03:00
2025-03-25T14:49:00+03:00
происшествия
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ПЕРМЬ, 25 фев - РИА Новости. Уроженец Перми осужден на 13 лет колонии строгого режима за госизмену после перевода денежных средств для военнослужащих Украины, сообщило региональное управление ФСБ. По данным ведомства, уроженец Перми был не согласен с проводимой специальной военной операцией на Украине. Мужчина со своего банковского счета осуществил безналичный денежный перевод на расчетный счет Национального банка Украины, желая оказать финансовую помощь иностранным военнослужащим. "В отношении задержанного расследовано дело по ст. 275 УК РФ (госизмена)... Подсудимый признан виновным. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет, с ограничением свободы сроком на один год", - говорится в сообщении. Отбывать наказание мужчина будет в колонии строгого режима. Приговор вступил в силу.
https://ria.ru/20250320/sud-2006103172.html
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происшествия, украина, пермь, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Украина, Пермь, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Уроженец Перми получил 13 лет колонии за денежный перевод для ВСУ

Уроженец Перми получил 13 лет колонии строгого режима за госизмену

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
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ПЕРМЬ, 25 фев - РИА Новости. Уроженец Перми осужден на 13 лет колонии строгого режима за госизмену после перевода денежных средств для военнослужащих Украины, сообщило региональное управление ФСБ.
По данным ведомства, уроженец Перми был не согласен с проводимой специальной военной операцией на Украине. Мужчина со своего банковского счета осуществил безналичный денежный перевод на расчетный счет Национального банка Украины, желая оказать финансовую помощь иностранным военнослужащим.
"В отношении задержанного расследовано дело по ст. 275 УК РФ (госизмена)... Подсудимый признан виновным. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет, с ограничением свободы сроком на один год", - говорится в сообщении.
Отбывать наказание мужчина будет в колонии строгого режима. Приговор вступил в силу.
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