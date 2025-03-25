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В Кремле ответили на вопрос о привлечении других стран к переговорам с США - РИА Новости, 25.03.2025
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12:54 25.03.2025
https://ria.ru/20250325/peregovory-2007167755.html
В Кремле ответили на вопрос о привлечении других стран к переговорам с США
В Кремле ответили на вопрос о привлечении других стран к переговорам с США - РИА Новости, 25.03.2025
В Кремле ответили на вопрос о привлечении других стран к переговорам с США
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пока не стал комментировать инициативы по возможному привлечению к российско-американским переговорам... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T12:54:00+03:00
2025-03-25T12:54:00+03:00
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владимир путин
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пока не стал комментировать инициативы по возможному привлечению к российско-американским переговорам представителей других стран. &quot;Пока мне нечего добавить к тому, что я сказал по этому (поводу - ред.) сегодня&quot;, - сказал Песков журналистам.Переговоры России и США стартовали в понедельник в Эр-Рияде около 10.00 мск и завершились поздно вечером. Россию на встрече представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Ожидалось, что переговоры будут посвящены нюансам возможного возобновления инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря, которое обсуждалось в ходе последнего телефонного контакта президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа.
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политика, россия, сша, черное море, дмитрий песков, григорий карасин, владимир путин, совет федерации рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
Политика, Россия, США, Черное море, Дмитрий Песков, Григорий Карасин, Владимир Путин, Совет Федерации РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)
В Кремле ответили на вопрос о привлечении других стран к переговорам с США

Песков не стал комментировать привлечение других стран к переговорам РФ с США

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкМосква, Кремль
Москва, Кремль - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пока не стал комментировать инициативы по возможному привлечению к российско-американским переговорам представителей других стран.
«

"Пока мне нечего добавить к тому, что я сказал по этому (поводу - ред.) сегодня", - сказал Песков журналистам.

Переговоры России и США стартовали в понедельник в Эр-Рияде около 10.00 мск и завершились поздно вечером. Россию на встрече представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.
Ожидалось, что переговоры будут посвящены нюансам возможного возобновления инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря, которое обсуждалось в ходе последнего телефонного контакта президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
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ПолитикаРоссияСШАЧерное мореДмитрий ПесковГригорий КарасинВладимир ПутинСовет Федерации РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)
 
 
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