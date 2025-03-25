Bloomberg назвало темы, которые Россия и США обсудили в Эр-Рияде
Bloomberg: РФ и США обсудили прекращение ударов по энергоинфраструктуре
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкГостиница The Ritz-Carlton в Эр-Рияде, где прошли переговоры делегаций России и США
Гостиница The Ritz-Carlton в Эр-Рияде, где прошли переговоры делегаций России и США
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Агентство Bloomberg со ссылкой на источник утверждает, что представители РФ и США на переговорах в саудовском Эр-Рияде обсуждали прекращение огня в Черном море и ударов по энергоинфраструктуре на 30 дней.
Агентство Франс Пресс со ссылкой на украинские источники ранее сообщало о новом раунде переговоров американской и украинской делегаций в Эр-Рияде во вторник. Блумберг сообщал, что Украина и США обсуждают прекращение огня в Черном море и прекращение ударов по энергоинфраструктуре на 30 дней.
"В понедельник американская делегация более 12 часов вела переговоры со своими российскими коллегами по тем же вопросам после встречи с украинцами в воскресенье", - говорится в сообщении агентства.
Предыдущий раунд переговоров украинской делегации с США прошел в столице Саудовской Аравии в воскресенье.
Переговоры России и США прошли в Эр-Рияде в понедельник. Россию на встрече представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Предполагалось, что переговоры будут посвящены нюансам возможного возобновления инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря, которое обсуждалось в ходе последнего телефонного контакта президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.