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Bloomberg назвало темы, которые Россия и США обсудили в Эр-Рияде - РИА Новости, 25.03.2025
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12:00 25.03.2025 (обновлено: 12:20 25.03.2025)
https://ria.ru/20250325/peregovory-2007150026.html
Bloomberg назвало темы, которые Россия и США обсудили в Эр-Рияде
Bloomberg назвало темы, которые Россия и США обсудили в Эр-Рияде - РИА Новости, 25.03.2025
Bloomberg назвало темы, которые Россия и США обсудили в Эр-Рияде
Агентство Bloomberg со ссылкой на источник утверждает, что представители РФ и США на переговорах в саудовском Эр-Рияде обсуждали прекращение огня в Черном море... РИА Новости, 25.03.2025
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специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Агентство Bloomberg со ссылкой на источник утверждает, что представители РФ и США на переговорах в саудовском Эр-Рияде обсуждали прекращение огня в Черном море и ударов по энергоинфраструктуре на 30 дней.Агентство Франс Пресс со ссылкой на украинские источники ранее сообщало о новом раунде переговоров американской и украинской делегаций в Эр-Рияде во вторник. Блумберг сообщал, что Украина и США обсуждают прекращение огня в Черном море и прекращение ударов по энергоинфраструктуре на 30 дней."В понедельник американская делегация более 12 часов вела переговоры со своими российскими коллегами по тем же вопросам после встречи с украинцами в воскресенье", - говорится в сообщении агентства.Предыдущий раунд переговоров украинской делегации с США прошел в столице Саудовской Аравии в воскресенье.Переговоры России и США прошли в Эр-Рияде в понедельник. Россию на встрече представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Предполагалось, что переговоры будут посвящены нюансам возможного возобновления инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря, которое обсуждалось в ходе последнего телефонного контакта президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
https://ria.ru/20250323/peregovory-2006730129.html
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в мире, россия, сша, черное море, дональд трамп, владимир путин, григорий карасин, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
В мире, Россия, США, Черное море, Специальная военная операция на Украине, Дональд Трамп, Владимир Путин, Григорий Карасин, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
Bloomberg назвало темы, которые Россия и США обсудили в Эр-Рияде

Bloomberg: РФ и США обсудили прекращение ударов по энергоинфраструктуре

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкГостиница The Ritz-Carlton в Эр-Рияде, где прошли переговоры делегаций России и США
Гостиница The Ritz-Carlton в Эр-Рияде, где прошли переговоры делегаций России и США - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Гостиница The Ritz-Carlton в Эр-Рияде, где прошли переговоры делегаций России и США
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Агентство Bloomberg со ссылкой на источник утверждает, что представители РФ и США на переговорах в саудовском Эр-Рияде обсуждали прекращение огня в Черном море и ударов по энергоинфраструктуре на 30 дней.
Агентство Франс Пресс со ссылкой на украинские источники ранее сообщало о новом раунде переговоров американской и украинской делегаций в Эр-Рияде во вторник. Блумберг сообщал, что Украина и США обсуждают прекращение огня в Черном море и прекращение ударов по энергоинфраструктуре на 30 дней.
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"В понедельник американская делегация более 12 часов вела переговоры со своими российскими коллегами по тем же вопросам после встречи с украинцами в воскресенье", - говорится в сообщении агентства.
Предыдущий раунд переговоров украинской делегации с США прошел в столице Саудовской Аравии в воскресенье.
Переговоры России и США прошли в Эр-Рияде в понедельник. Россию на встрече представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Предполагалось, что переговоры будут посвящены нюансам возможного возобновления инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря, которое обсуждалось в ходе последнего телефонного контакта президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСШАЧерное мореДональд ТрампВладимир ПутинГригорий КарасинПереговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
 
 
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