https://ria.ru/20250325/peregovory-2007150026.html

Bloomberg назвало темы, которые Россия и США обсудили в Эр-Рияде

Bloomberg назвало темы, которые Россия и США обсудили в Эр-Рияде - РИА Новости, 25.03.2025

Bloomberg назвало темы, которые Россия и США обсудили в Эр-Рияде

Агентство Bloomberg со ссылкой на источник утверждает, что представители РФ и США на переговорах в саудовском Эр-Рияде обсуждали прекращение огня в Черном море... РИА Новости, 25.03.2025

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россия

сша

черное море

специальная военная операция на украине

дональд трамп

владимир путин

григорий карасин

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Агентство Bloomberg со ссылкой на источник утверждает, что представители РФ и США на переговорах в саудовском Эр-Рияде обсуждали прекращение огня в Черном море и ударов по энергоинфраструктуре на 30 дней.Агентство Франс Пресс со ссылкой на украинские источники ранее сообщало о новом раунде переговоров американской и украинской делегаций в Эр-Рияде во вторник. Блумберг сообщал, что Украина и США обсуждают прекращение огня в Черном море и прекращение ударов по энергоинфраструктуре на 30 дней."В понедельник американская делегация более 12 часов вела переговоры со своими российскими коллегами по тем же вопросам после встречи с украинцами в воскресенье", - говорится в сообщении агентства.Предыдущий раунд переговоров украинской делегации с США прошел в столице Саудовской Аравии в воскресенье.Переговоры России и США прошли в Эр-Рияде в понедельник. Россию на встрече представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Предполагалось, что переговоры будут посвящены нюансам возможного возобновления инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря, которое обсуждалось в ходе последнего телефонного контакта президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

https://ria.ru/20250323/peregovory-2006730129.html

https://ria.ru/20250322/ukraina-2006604024.html

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сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, сша, черное море, дональд трамп, владимир путин, григорий карасин, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде