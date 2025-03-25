https://ria.ru/20250325/peregovory-2007130247.html

Российская делегация вылетела из Эр-Рияда после переговоров с США

Российская делегация вылетела из Эр-Рияда после переговоров с США - РИА Новости, 25.03.2025

Российская делегация вылетела из Эр-Рияда после переговоров с США

Российская делегация вылетает из Эр-Рияда в Россию, вечером должна прибыть в РФ, сообщил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров. РИА Новости, 25.03.2025

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россия

владимир джабаров

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эр-рияд (город)

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Российская делегация вылетает из Эр-Рияда в Россию, вечером должна прибыть в РФ, сообщил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров."У меня с ним ( сенатором Григорием Карасиным - ред.) был разговор часа полтора назад. Всё, что он сказал, - он выезжает в аэропорт, они вылетают или уже вылетели из Эр-Рияда. Будет посадка в одном из промежуточных аэропортов, потом мы вечером ожидаем делегацию в Москве", - сказал Джабаров в эфире телеканала "Россия 24".Переговоры России и США стартовали в понедельник в Эр-Рияде около 10.00 мск и завершились поздно вечером. Россию на встрече представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Ожидалось, что переговоры будут посвящены нюансам возможного возобновления инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря, которое обсуждалось в ходе последнего телефонного контакта президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа. Телеканал CBS со ссылкой на источники утверждает, что совместное заявление России и США по итогам переговоров в Эр-Рияде будет опубликовано во вторник в 11.00 мск.

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