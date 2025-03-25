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Глава РФПИ поблагодарил Эр-Рияд за организацию переговоров России и США
Глава РФПИ поблагодарил Эр-Рияд за организацию переговоров России и США - РИА Новости, 25.03.2025
Глава РФПИ поблагодарил Эр-Рияд за организацию переговоров России и США
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев выразил благодарность Саудовской Аравии за организацию переговоров между Россией и США. РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T08:31:00+03:00
2025-03-25T08:31:00+03:00
2025-03-25T08:31:00+03:00
в мире
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саудовская аравия
сша
кирилл дмитриев
мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)
григорий карасин
российский фонд прямых инвестиций
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев выразил благодарность Саудовской Аравии за организацию переговоров между Россией и США. "Граждане мира благодарны дальновидным лидерам, которые борются за мир, безопасность и процветание. Его королевское высочество Мухаммед бен Салман из Саудовской Аравии преобразует Саудовскую Аравию, внося положительный вклад в светлое будущее для всех. Благодарю Саудовскую Аравию за организацию важных обсуждений между Россией и США", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети X. Переговоры России и США стартовали в понедельник в Эр-Рияде около 10 мск и завершились поздно вечером. Россию на встрече представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Ожидалось, что переговоры будут посвящены нюансам возможного возобновления инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря, которое обсуждалось в ходе последнего телефонного контакта президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа. Телеканал CBS со ссылкой на источники утверждает, что совместное заявление России и США по итогам переговоров в Эр-Рияде будет опубликовано во вторник в 11.00 мск.
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в мире, россия, саудовская аравия, сша, кирилл дмитриев, мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии), григорий карасин, российский фонд прямых инвестиций, совет федерации рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
В мире, Россия, Саудовская Аравия, США, Кирилл Дмитриев, Мухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии), Григорий Карасин, Российский фонд прямых инвестиций, Совет Федерации РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Глава РФПИ поблагодарил Эр-Рияд за организацию переговоров России и США
Дмитриев поблагодарил Саудовскую Аравию за организацию переговоров России и США