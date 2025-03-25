https://ria.ru/20250325/peregovory-2007096959.html

Глава РФПИ поблагодарил Эр-Рияд за организацию переговоров России и США

Глава РФПИ поблагодарил Эр-Рияд за организацию переговоров России и США - РИА Новости, 25.03.2025

Глава РФПИ поблагодарил Эр-Рияд за организацию переговоров России и США

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев выразил благодарность Саудовской Аравии за организацию переговоров между Россией и США. РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T08:31:00+03:00

2025-03-25T08:31:00+03:00

2025-03-25T08:31:00+03:00

в мире

россия

саудовская аравия

сша

кирилл дмитриев

мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)

григорий карасин

российский фонд прямых инвестиций

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев выразил благодарность Саудовской Аравии за организацию переговоров между Россией и США. "Граждане мира благодарны дальновидным лидерам, которые борются за мир, безопасность и процветание. Его королевское высочество Мухаммед бен Салман из Саудовской Аравии преобразует Саудовскую Аравию, внося положительный вклад в светлое будущее для всех. Благодарю Саудовскую Аравию за организацию важных обсуждений между Россией и США", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети X. Переговоры России и США стартовали в понедельник в Эр-Рияде около 10 мск и завершились поздно вечером. Россию на встрече представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Ожидалось, что переговоры будут посвящены нюансам возможного возобновления инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря, которое обсуждалось в ходе последнего телефонного контакта президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа. Телеканал CBS со ссылкой на источники утверждает, что совместное заявление России и США по итогам переговоров в Эр-Рияде будет опубликовано во вторник в 11.00 мск.

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россия

саудовская аравия

сша

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в мире, россия, саудовская аравия, сша, кирилл дмитриев, мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии), григорий карасин, российский фонд прямых инвестиций, совет федерации рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)