Рейтинг@Mail.ru
Глава РФПИ поблагодарил Эр-Рияд за организацию переговоров России и США - РИА Новости, 25.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:31 25.03.2025
https://ria.ru/20250325/peregovory-2007096959.html
Глава РФПИ поблагодарил Эр-Рияд за организацию переговоров России и США
Глава РФПИ поблагодарил Эр-Рияд за организацию переговоров России и США - РИА Новости, 25.03.2025
Глава РФПИ поблагодарил Эр-Рияд за организацию переговоров России и США
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев выразил благодарность Саудовской Аравии за организацию переговоров между Россией и США. РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T08:31:00+03:00
2025-03-25T08:31:00+03:00
в мире
россия
саудовская аравия
сша
кирилл дмитриев
мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)
григорий карасин
российский фонд прямых инвестиций
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/18/2007057871_41:0:1200:652_1920x0_80_0_0_427783f7551a0c58de8e435b08d053cd.jpg
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев выразил благодарность Саудовской Аравии за организацию переговоров между Россией и США. "Граждане мира благодарны дальновидным лидерам, которые борются за мир, безопасность и процветание. Его королевское высочество Мухаммед бен Салман из Саудовской Аравии преобразует Саудовскую Аравию, внося положительный вклад в светлое будущее для всех. Благодарю Саудовскую Аравию за организацию важных обсуждений между Россией и США", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети X. Переговоры России и США стартовали в понедельник в Эр-Рияде около 10 мск и завершились поздно вечером. Россию на встрече представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Ожидалось, что переговоры будут посвящены нюансам возможного возобновления инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря, которое обсуждалось в ходе последнего телефонного контакта президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа. Телеканал CBS со ссылкой на источники утверждает, что совместное заявление России и США по итогам переговоров в Эр-Рияде будет опубликовано во вторник в 11.00 мск.
https://ria.ru/20250325/zamysel-2007086864.html
россия
саудовская аравия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/18/2007057871_331:0:1200:652_1920x0_80_0_0_ff32009e6492e9c6eeaaabb63c5d3f4b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, саудовская аравия, сша, кирилл дмитриев, мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии), григорий карасин, российский фонд прямых инвестиций, совет федерации рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
В мире, Россия, Саудовская Аравия, США, Кирилл Дмитриев, Мухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии), Григорий Карасин, Российский фонд прямых инвестиций, Совет Федерации РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Глава РФПИ поблагодарил Эр-Рияд за организацию переговоров России и США

Дмитриев поблагодарил Саудовскую Аравию за организацию переговоров России и США

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкГостиница The Ritz-Carlton в Эр-Рияде, где проходят переговоры делегаций России и США по урегулированию украинского конфликта
Гостиница The Ritz-Carlton в Эр-Рияде, где проходят переговоры делегаций России и США по урегулированию украинского конфликта - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Гостиница The Ritz-Carlton в Эр-Рияде, где проходят переговоры делегаций России и США по урегулированию украинского конфликта
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев выразил благодарность Саудовской Аравии за организацию переговоров между Россией и США.
"Граждане мира благодарны дальновидным лидерам, которые борются за мир, безопасность и процветание. Его королевское высочество Мухаммед бен Салман из Саудовской Аравии преобразует Саудовскую Аравию, внося положительный вклад в светлое будущее для всех. Благодарю Саудовскую Аравию за организацию важных обсуждений между Россией и США", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети X.
Переговоры России и США стартовали в понедельник в Эр-Рияде около 10 мск и завершились поздно вечером. Россию на встрече представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Ожидалось, что переговоры будут посвящены нюансам возможного возобновления инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря, которое обсуждалось в ходе последнего телефонного контакта президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа. Телеканал CBS со ссылкой на источники утверждает, что совместное заявление России и США по итогам переговоров в Эр-Рияде будет опубликовано во вторник в 11.00 мск.
Эр-Рияд - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
В Британии раскрыли замысел Украины на переговорах с США
03:51
 
В миреРоссияСаудовская АравияСШАКирилл ДмитриевМухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии)Григорий КарасинРоссийский фонд прямых инвестицийСовет Федерации РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала