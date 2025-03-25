В Белом доме ожидают позитивное заявление о переговорах в Эр-Рияде
Reuters: переговоры делегаций России и США в Эр-Рияде идут очень хорошо
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкГостиница The Ritz-Carlton в Эр-Рияде, где прошли переговоры делегаций России и США
Гостиница The Ritz-Carlton в Эр-Рияде, где прошли переговоры делегаций России и США
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Переговоры США с делегациями России и Украины идут очень хорошо, вскоре ожидается позитивное заявление, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в Белом доме.
"Переговоры, проводимые техническими группами администрации Трампа в Эр-Рияде, проходят очень хорошо. <...> Мы ожидаем, что в ближайшее время будет сделано позитивное заявление", — сказал он.
Экспертная встреча "технических команд" России и США состоялась в понедельник в закрытом формате в отеле Ritz-Carlton в Эр-Рияде, она продлилась более 12 часов. Москву представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.
Как заявляли в Кремле, основная тема — Черноморская инициатива, которая обсуждалась во время последнего телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа.
Совместное заявление Москвы и Вашингтона по итогам переговоров опубликуют во вторник, рассказал РИА Новости источник.
Раунд переговоров украинской делегации с США прошел в столице Саудовской Аравии в воскресенье.
Разговор Путина и Трампа
Беседа двух лидеров состоялась 18 марта. Они затронули вопросы урегулирования украинского конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире. Российский президент положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.
Главы государств также договорились начать технические переговоры по введению режима "прекращения огня на Черном море, полному прекращению огня и постоянному миру".