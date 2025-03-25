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В Белом доме ожидают позитивное заявление о переговорах в Эр-Рияде - РИА Новости, 25.03.2025
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01:22 25.03.2025 (обновлено: 11:24 25.03.2025)
https://ria.ru/20250325/peregovory-2007080174.html
В Белом доме ожидают позитивное заявление о переговорах в Эр-Рияде
В Белом доме ожидают позитивное заявление о переговорах в Эр-Рияде - РИА Новости, 25.03.2025
В Белом доме ожидают позитивное заявление о переговорах в Эр-Рияде
Переговоры США с делегациями России и Украины идут очень хорошо, вскоре ожидается позитивное заявление, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T01:22:00+03:00
2025-03-25T11:24:00+03:00
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Переговоры США с делегациями России и Украины идут очень хорошо, вскоре ожидается позитивное заявление, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в Белом доме."Переговоры, проводимые техническими группами администрации Трампа в Эр-Рияде, проходят очень хорошо. &lt;...&gt; Мы ожидаем, что в ближайшее время будет сделано позитивное заявление", — сказал он.Экспертная встреча "технических команд" России и США состоялась в понедельник в закрытом формате в отеле Ritz-Carlton в Эр-Рияде, она продлилась более 12 часов. Москву представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.Как заявляли в Кремле, основная тема — Черноморская инициатива, которая обсуждалась во время последнего телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа.Раунд переговоров украинской делегации с США прошел в столице Саудовской Аравии в воскресенье.Разговор Путина и ТрампаБеседа двух лидеров состоялась 18 марта. Они затронули вопросы урегулирования украинского конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире. Российский президент положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.Главы государств также договорились начать технические переговоры по введению режима "прекращения огня на Черном море, полному прекращению огня и постоянному миру".
https://ria.ru/20250324/zakharova-2006983082.html
https://ria.ru/20250324/tramp-2007059303.html
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в мире, сша, россия, украина, дональд трамп, григорий карасин, владимир путин, совет федерации рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
В мире, США, Россия, Украина, Дональд Трамп, Григорий Карасин, Владимир Путин, Совет Федерации РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Специальная военная операция на Украине, Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)
В Белом доме ожидают позитивное заявление о переговорах в Эр-Рияде

Reuters: переговоры делегаций России и США в Эр-Рияде идут очень хорошо

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкГостиница The Ritz-Carlton в Эр-Рияде, где прошли переговоры делегаций России и США
Гостиница The Ritz-Carlton в Эр-Рияде, где прошли переговоры делегаций России и США - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Гостиница The Ritz-Carlton в Эр-Рияде, где прошли переговоры делегаций России и США
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Переговоры США с делегациями России и Украины идут очень хорошо, вскоре ожидается позитивное заявление, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в Белом доме.
"Переговоры, проводимые техническими группами администрации Трампа в Эр-Рияде, проходят очень хорошо. <...> Мы ожидаем, что в ближайшее время будет сделано позитивное заявление", — сказал он.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
Захарова прокомментировала переговоры России и США в Эр-Рияде
Вчера, 15:40
Экспертная встреча "технических команд" России и США состоялась в понедельник в закрытом формате в отеле Ritz-Carlton в Эр-Рияде, она продлилась более 12 часов. Москву представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.
Как заявляли в Кремле, основная тема — Черноморская инициатива, которая обсуждалась во время последнего телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа.

Совместное заявление Москвы и Вашингтона по итогам переговоров опубликуют во вторник, рассказал РИА Новости источник.

Раунд переговоров украинской делегации с США прошел в столице Саудовской Аравии в воскресенье.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
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Разговор Путина и Трампа

Беседа двух лидеров состоялась 18 марта. Они затронули вопросы урегулирования украинского конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире. Российский президент положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.
Главы государств также договорились начать технические переговоры по введению режима "прекращения огня на Черном море, полному прекращению огня и постоянному миру".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
Вбомби их в каменный век, Влад: Трамп понял, с чем столкнулся на Украине
23 марта, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАРоссияУкраинаДональд ТрампГригорий КарасинВладимир ПутинСовет Федерации РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)
 
 
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