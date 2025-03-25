https://ria.ru/20250325/peregovory-2007080174.html

В Белом доме ожидают позитивное заявление о переговорах в Эр-Рияде

В Белом доме ожидают позитивное заявление о переговорах в Эр-Рияде - РИА Новости, 25.03.2025

В Белом доме ожидают позитивное заявление о переговорах в Эр-Рияде

Переговоры США с делегациями России и Украины идут очень хорошо, вскоре ожидается позитивное заявление, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в... РИА Новости, 25.03.2025

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Переговоры США с делегациями России и Украины идут очень хорошо, вскоре ожидается позитивное заявление, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в Белом доме."Переговоры, проводимые техническими группами администрации Трампа в Эр-Рияде, проходят очень хорошо. <...> Мы ожидаем, что в ближайшее время будет сделано позитивное заявление", — сказал он.Экспертная встреча "технических команд" России и США состоялась в понедельник в закрытом формате в отеле Ritz-Carlton в Эр-Рияде, она продлилась более 12 часов. Москву представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.Как заявляли в Кремле, основная тема — Черноморская инициатива, которая обсуждалась во время последнего телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа.Раунд переговоров украинской делегации с США прошел в столице Саудовской Аравии в воскресенье.Разговор Путина и ТрампаБеседа двух лидеров состоялась 18 марта. Они затронули вопросы урегулирования украинского конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире. Российский президент положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.Главы государств также договорились начать технические переговоры по введению режима "прекращения огня на Черном море, полному прекращению огня и постоянному миру".

https://ria.ru/20250324/zakharova-2006983082.html

https://ria.ru/20250324/tramp-2007059303.html

https://ria.ru/20250323/peregovory-2006730129.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, россия, украина, дональд трамп, григорий карасин, владимир путин, совет федерации рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), телефонный разговор путина и трампа (18 марта)